In The Lost Lands, il film di Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich

La genesi del film In the Lost Lands affonda le sue radici dieci anni prima dell’uscita in sala. Nel 2015 Constantin Werner aveva acquistato i diritti di tre racconti di Martin – The Lonely Songs of Laren Dorr, In the Lost Lands e Bitterblooms – con l’idea di riunirli in un unico film che avrebbe dovuto avere come protagonisti Milla Jovovich e Justin Chatwin. Quel progetto non vide mai la luce.



Sei anni dopo, nel 2021, Paul W.S. Anderson decise di raccogliere la sfida e di dirigere l’opera, coinvolgendo la moglie Jovovich come protagonista e sostituendo Chatwin con Dave Bautista. Werner tornò in veste di sceneggiatore e produttore.

Le riprese, inizialmente previste tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, furono avviate solo il 14 novembre 2022 agli Alvernia Studios in Polonia e durarono 46 giorni, con conclusione a febbraio 2023. La post-produzione fu affidata allo studio Herne Hill Media, già coinvolto in Resident Evil e Monster Hunter.