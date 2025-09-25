In The Lost Lands, il film di Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich

In The Lost Lands, tutto sul film di Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich e Dave BautistaCinema ©Webphoto
Introduzione
A partire da oggi, giovedì 25 settembre 2025, approda nelle sale italiane In the Lost Lands, il nuovo progetto cinematografico di Paul W.S. Anderson che porta sul grande schermo un’opera di George R.R. Martin. L’autore, celebre per la saga letteraria che ha ispirato la serie HBO Il trono di spade, diventa nuovamente fonte di ispirazione per una pellicola che mescola azione, avventura e fantasy, con un cast guidato da Milla Jovovich e Dave Bautista.
Distribuito da Eagle Pictures, il film ha già esordito al Box Office statunitense con un incasso di 1,7 milioni di dollari.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film In the Lost Lands, l’epica avventura firmata Paul W.S. Anderson. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama tra leggenda e oscurità
Il racconto del film In the Lost Lands prende vita in un mondo devastato e spietato, le cosiddette Terre Perdute. Una società ormai al collasso è oppressa dalla corruzione e governata dalla Chiesa, braccio armato di un Signore Supremo morente interpretato da Jacek Dzisiewicz.
In questo scenario cupo, la Regina, a cui presta il volto Amara Okereke, cerca disperatamente l’amore e si rivolge a Gray Alys, la maga incarnata da Milla Jovovich. Alys, vincolata da un giuramento che le impedisce di rifiutare qualsiasi richiesta, accetta l’incarico di procurarle il dono più pericoloso: la trasformazione in lupo mannaro, promessa di un amore eterno.
Dave Bautista è Boyce, cacciatore solitario
Nel film In the Lost Lands, ad accompagnare in questo viaggio la protagonista Gray Alys (interpretata da Milla Jovovich) è Boyce, cacciatore solitario che ha il volto dell’attore Dave Bautista.
I due devono affrontare demoni e pericoli sovrannaturali, mentre sulle loro tracce si muove l’Esecutore, interpretato da Arly Jover, braccio fedele del Patriarca Johan (Fraser James). L’ombra della Chiesa li incalza e porta con sé tragedia: Ross (Sebastian Stankiewicz) viene ucciso, Mara (Deirdre Mullins) rapita, e la strada verso il potere del lupo si trasforma in un cammino sempre più letale.
Il film intreccia inoltre altre due vicende: una giovane guerriera, nel tentativo di ricongiungersi all’amato, affronta il drago guardiano dei Sette Mondi; in parallelo, una ragazza barbara vaga nello spazio e cade sotto il fascino di una strega misteriosa nascosta in una nave abbandonata.
Gli interpreti
Al centro della scena del film In the Lost Lands spicca Milla Jovovich, che veste i panni della strega Gray Alys, mentre Dave Bautista porta in scena la forza e il tormento del cacciatore Boyce.
Arly Jover interpreta la spietata Ash, Amara Okereke è la Regina Melange, e Fraser James compare nei panni del Patriarch Johan.
Il cast si completa con Simon Lööf nel ruolo di Jerais, Deirdre Mullins in quello di Mara, e Sebastian Stankiewicz che interpreta Ross.
Dietro le quinte della produzione
La genesi del film In the Lost Lands affonda le sue radici dieci anni prima dell’uscita in sala. Nel 2015 Constantin Werner aveva acquistato i diritti di tre racconti di Martin – The Lonely Songs of Laren Dorr, In the Lost Lands e Bitterblooms – con l’idea di riunirli in un unico film che avrebbe dovuto avere come protagonisti Milla Jovovich e Justin Chatwin. Quel progetto non vide mai la luce.
Sei anni dopo, nel 2021, Paul W.S. Anderson decise di raccogliere la sfida e di dirigere l’opera, coinvolgendo la moglie Jovovich come protagonista e sostituendo Chatwin con Dave Bautista. Werner tornò in veste di sceneggiatore e produttore.
Le riprese, inizialmente previste tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, furono avviate solo il 14 novembre 2022 agli Alvernia Studios in Polonia e durarono 46 giorni, con conclusione a febbraio 2023. La post-produzione fu affidata allo studio Herne Hill Media, già coinvolto in Resident Evil e Monster Hunter.
Sceneggiatura, musica e fotografia
Il film In the Lost Lands è stato scritto da Paul W.S. Anderson insieme a Constantin Werner, mentre la fotografia porta la firma di Glen MacPherson. Niven Howie ha curato il montaggio e Paul Haslinger ha composto le musiche, contribuendo a definire l’atmosfera cupa e visionaria del progetto.
La produzione è stata realizzata da Dream Bros. Entertainment e Rusalka Film, confermando l’impronta internazionale della pellicola, girata tra Germania, Canada e Stati Uniti.
Un lungo lavoro di adattamento
Per il suo nuovo film In the Lost Lands, Paul W.S. Anderson ha lavorato per sette anni alla trasposizione del racconto di Martin. Gli scenari digitali sono stati preparati in anticipo, mentre in studio venivano costruiti solo gli elementi con cui gli attori interagivano direttamente. Un approccio che ha richiesto tempo e precisione, ma che ha permesso di dare vita a un universo visivo imponente.
Un adattamento unico dei racconti di Martin
Con il film In the Lost Lands, per la prima volta Paul W.S. Anderson porta sullo schermo un’opera di George R.R. Martin, combinando tre racconti distinti.
La regina di una città scavata nella montagna ingaggia una maga per ottenere il potere dei mutaforma; una giovane guerriera affronta un drago, custode dei sette mondi; infine, nel racconto futuristico Bitterblooms, una ragazza barbara viene sedotta dall’enigmatica solitudine di una strega nello spazio.
Tre storie, tre universi diversi, legati da un filo comune: la ricerca di un destino che sfida i limiti della realtà.