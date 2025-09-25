Esprimi un desiderio, il film con Max Angioni e Diego Abatantuono

Nel film Esprimi un desiderio, il protagonista è Simone, interpretato da Max Angioni, un trentenne cresciuto in orfanotrofio che non ha ancora trovato la sua strada. Mentre lavora in un negozio di bricolage, un incidente lo trascina in un guaio giudiziario: rischia di causare la morte di un’anziana e viene così condannato ai lavori socialmente utili in una residenza di lusso per persone della terza età.

La struttura, guidata dal severo direttore Vinicio, diventa presto per lui un vero incubo. Un gruppo di ospiti bizzarri e combattivi, capeggiati da Ettore – interpretato da Diego Abatantuono, ex imprenditore vinicolo – non gli rende la vita facile. Tra loro ci sono anche Ezio, un complottista pieno di carisma, e Anna, una vedova loquace che non smette di parlare.

Costretto ad adattarsi per evitare la galera, Simone inizia lentamente a conquistare la fiducia del gruppo e, grazie all’aiuto di Ettore, riesce a coglierne i lati più fragili e umani. Esaudendo i desideri degli ospiti della residenza, non solo regala loro momenti di felicità, ma riscopre parti di sé che non conosceva.