Esprimi un desiderio, il film con Max Angioni e Diego Abatantuono

Esprimi un desiderio, cosa sapere sul film con Max Angioni e Diego Abatantuono al cinema
Introduzione
A partire da oggi, giovedì 25 settembre 2025, approda nelle sale cinematografiche italiane Esprimi un desiderio, il nuovo film diretto da Volfango De Biasi con protagonisti Max Angioni e Diego Abatantuono.
Prodotto da Notorious Pictures e Tramp Limited, in collaborazione con Sony Pictures International Productions e con il supporto della FVG Film Commission – PromoTurismoFVG, il lungometraggio porta sul grande schermo una storia che mescola ironia e delicatezza, raccontando il confronto tra generazioni in un contesto inatteso.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla nuova commedia di Volfango De Biasi intitolata Esprimi un desiderio. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Una trama che unisce umorismo e tenerezza
Nel film Esprimi un desiderio, il protagonista è Simone, interpretato da Max Angioni, un trentenne cresciuto in orfanotrofio che non ha ancora trovato la sua strada. Mentre lavora in un negozio di bricolage, un incidente lo trascina in un guaio giudiziario: rischia di causare la morte di un’anziana e viene così condannato ai lavori socialmente utili in una residenza di lusso per persone della terza età.
La struttura, guidata dal severo direttore Vinicio, diventa presto per lui un vero incubo. Un gruppo di ospiti bizzarri e combattivi, capeggiati da Ettore – interpretato da Diego Abatantuono, ex imprenditore vinicolo – non gli rende la vita facile. Tra loro ci sono anche Ezio, un complottista pieno di carisma, e Anna, una vedova loquace che non smette di parlare.
Costretto ad adattarsi per evitare la galera, Simone inizia lentamente a conquistare la fiducia del gruppo e, grazie all’aiuto di Ettore, riesce a coglierne i lati più fragili e umani. Esaudendo i desideri degli ospiti della residenza, non solo regala loro momenti di felicità, ma riscopre parti di sé che non conosceva.
Il punto di svolta
Nel film Esprimi un desiderio, il punto di svolta arriva quando Simone comprende che Ettore sogna di ricongiungersi con la donna che ama, Elena, ma è bloccato nella struttura da un figlio oppressivo in accordo con il direttore.
Per aiutarlo, il giovane decide di organizzare una fuga rocambolesca, coinvolgendo l’intero gruppo di anziani. In questo viaggio, Simone scoprirà che quella banda di sconosciuti, un tempo suoi avversari, è diventata la famiglia che non aveva mai avuto.
Le intenzioni del regista
Volfango De Biasi descrive il suo film Esprimi un desiderio come una pellicola che, pur mantenendo toni leggeri, affronta un tema profondo: il divario tra la vitalità giovanile e la condizione di solitudine della vecchiaia. “La società contemporanea tende a non considerare più il vecchio come faro di saggezza e custode di insegnamenti preziosi, ma piuttosto come un peso”, spiega il regista.
Attraverso l’esperienza di Simone, orfano che non ha mai conosciuto figure genitoriali o nonni, il film esplora la difficoltà di sviluppare empatia verso la vecchiaia. L’incontro con Ettore e con i residenti di Villa Meraviglia lo costringe a rivedere le sue convinzioni, mostrando come il tempo sia prezioso a ogni età e come i sogni non abbiano scadenza.
Un cast tra nuove leve e icone del cinema italiano
Il film Esprimi un desiderio segna il debutto da protagonista sul grande schermo di Max Angioni, volto comico tra i più seguiti della sua generazione. Al suo fianco Diego Abatantuono, che interpreta il carismatico Ettore. Accanto a loro, un ricco ensemble che include Neva Leoni, Nunzia Schiano, Gaetano Bruno, Elisabetta De Vito, Elisabetta De Palo, Giorgio Colangeli, Hal Yamanouchi, Nini Salerno e Irene Girotti.
Il progetto si arricchisce inoltre della presenza di Maria Grazia Cucinotta, Marco Messeri, Herbert Ballerina, Alessio Praticò e Antonio Gerardi, confermando la vocazione corale della commedia.
Una produzione ambiziosa
Notorious Pictures e Tramp Limited hanno creduto fortemente nel film Esprimi un desiderio, trovando in Volfango De Biasi il regista ideale per gestire una storia che intreccia emozione e leggerezza. “Affidargli la regia è stata una scelta naturale”, sottolineano i produttori, convinti che il film sappia parlare di amicizia, riscatto e incontro tra generazioni in maniera universale.
A rafforzare la portata del progetto, la distribuzione mondiale affidata a Sony Pictures International, che garantirà una lunga vita al film e ne amplierà la diffusione a livello globale.
Friuli Venezia Giulia sullo sfondo
Fondamentale per il film Esprimi un desiderio è il sostegno della FVG Film Commission – PromoTurismoFVG, che ha permesso al film di inserirsi nel territorio regionale anche attraverso una significativa operazione di product placement.
Ettore, il personaggio interpretato da Diego Abatantuono, è infatti un produttore vinicolo, e il vino Friulano entra così direttamente nella narrazione.
PromoTurismoFVG, ente che cura la promozione turistica della regione, ha contribuito a valorizzare i paesaggi e le tradizioni locali, rafforzando il legame tra la storia raccontata e l’identità del territorio.
Crediti e durata
Il film Esprimi un desiderio ha una durata di 106 minuti. È diretto da Volfango De Biasi e scritto insieme a Irene Girotti, Adriano Ricci, Gianluca Belardi, Max Angioni e Diego Abatantuono, partendo dal film francese Maison de Retraite di Catherine Diament e Kev Adams, in collaborazione con Frank Bellocq e da un’idea originale di Romain Levy, con la regia di Thomas Gilou.
Il cast tecnico vede Roberta Forza alla direzione della fotografia, Stefano Chierchiè al montaggio, Michele Braga alle musiche, Elisabetta Zanini alla scenografia, Giuditta Zizzi all’arredamento e Cristina Francioni ai costumi. Tra i ruoli chiave anche Mario Iaquone al suono e Yozo Tokuda al casting.