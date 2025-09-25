Al Capalbio Film Festival sarà proiettato “La storia di un’impresa Formidabile”, corto diretto da Giovanni Stella con sceneggiatura di Giacomo Ciarrapico e la voce narrante di Francesco Pannofino. Un omaggio al liquorista Armando Bomba, creatore dell’Amaro Formidabile, oggi parte della storica distilleria Pallini che festeggia i 150 anni di attività

Dal 25 al 28 settembre 2025 Capalbio torna a essere crocevia di cinema, cultura e paesaggio con il suo festival cinematografico. Tra i titoli in programma, sabato 27 al Nuovo Cinema Tirreno e domenica 28 alla Locanda Rossa, verrà proiettato La storia di un’impresa Formidabile, cortometraggio diretto da Giovanni Stella e scritto da Giacomo Ciarrapico, con il voice over di Francesco Pannofino. L’opera racconta la visione e il talento del liquorista romano Armando Bomba, ideatore dell’Amaro Formidabile, diventato in pochi anni un punto di riferimento della mixology internazionale. Il corto ripercorre la sua vicenda personale e professionale, restituendo la dimensione artigianale di un laboratorio nel quartiere San Basilio di Roma e la forza creativa di una formula capace di unire botaniche rare e suggestioni legate all’arte della profumeria.

Un racconto cinematografico tra arte e sensi La storia di un’impresa Formidabile non è un semplice documentario aziendale, ma un ritratto poetico di un uomo che ha saputo trasformare un’idea in un marchio riconosciuto a livello internazionale. Il cortometraggio, con il suo tono narrativo affidato alla voce inconfondibile di Pannofino, si muove tra memoria, visione e gusto, con una fotografia che restituisce la fisicità delle botaniche, il gesto manuale e la dimensione intima di un sapere antico. Il lavoro di Stella e Ciarrapico si inserisce così nel filone del cinema del reale che omaggia storie di uomini e donne capaci di innovare senza dimenticare la tradizione. Approfondimento Cinema e cocktail, un libro racconta i drink nei film. FOTO

L’Amaro che ha conquistato il mondo L’Amaro Formidabile, nato dalla mente di Armando Bomba, è realizzato con 14 botaniche selezionate, senza coloranti né aromi artificiali. Dal 2022 è entrato a far parte della storica azienda Pallini, che ne ha portato la distribuzione a livello globale. Il riconoscimento più prestigioso è arrivato nel 2024, quando il liquore ha ottenuto la Gran Medaglia d’Oro come Amaro rivelazione dell’anno, imponendosi nei migliori cocktail bar internazionali.

Pallini e i 150 anni di storia La presenza di questo corto al Capalbio Film Festival coincide con i 150 anni di attività di Pallini, distilleria romana fondata nel 1875 e oggi protagonista in oltre 70 Paesi. Dal Limoncello Pallini, primo al mondo per vendite globali, fino ai prodotti che hanno segnato l’immaginario italiano come il Mistrà o la Sambuca Romana, l’azienda ha costruito un patrimonio culturale e imprenditoriale che va oltre il settore enogastronomico. La Negroni Week: un brindisi senza tempo In parallelo al festival, Pallini partecipa anche alla Negroni Week, in programma dal 22 al 28 settembre in numerosi locali italiani. L’iniziativa celebra il cocktail italiano più famoso al mondo, nato a Firenze nel 1919 dall’intuizione del conte Camillo Negroni. Per l’occasione, diversi bar proporranno varianti creative con il pluripremiato No.3 London Dry Gin, distribuito in Italia da Pallini. Un appuntamento che unisce tradizione e innovazione e che testimonia come la cultura del bere miscelato sia, a suo modo, anch’essa una forma di racconto e di celebrazione collettiva. Capalbio e il cinema come patrimonio condiviso Il festival, ideato dalla Fondazione Capalbio, ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e sociale della Maremma. L’inclusione di un cortometraggio che racconta un’impresa artigianale e familiare conferma la volontà di intrecciare identità territoriali, visioni creative e produzioni culturali. Così, La storia di un’impresa Formidabile diventa non solo un film celebrativo, ma anche un tassello di quel dialogo tra cinema, memoria e territorio che da sempre anima il Capalbio Film Festival.