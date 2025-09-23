Dal Brasile alle Filippine, dieci cortometraggi da tutto il mondo concorrono al Lucca Film Festival for Future 2025, la sezione dedicata alla sostenibilità ambientale e sociale. A guidare la giuria, l’attrice Isabella Ragonese: le opere saranno proiettate a Lucca e online su Festival Scope

Lucca Film Festival for Future 2025: il cinema che parla di sostenibilità

La città di Lucca si prepara ad accogliere, dal 25 al 27 settembre, la terza edizione del Lucca Film Festival for Future, concorso internazionale di cortometraggi dedicati alla sostenibilità ambientale e sociale. Quest’anno le candidature arrivate sono state 243, da tutti i continenti, a conferma di quanto il tema sia centrale e urgente anche per il cinema.

La giuria sarà presieduta da Isabella Ragonese, attrice tra le più amate del panorama italiano, affiancata dal linguista Marco Gargiulo (Università di Bergen) e dalla regista Gaia Vallese, vincitrice del premio stampa nel 2024. In palio, un riconoscimento del valore di 1.000 euro al miglior corto, offerto grazie alla collaborazione con Sofidel, leader mondiale nella produzione di carta e sponsor del festival.