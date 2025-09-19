L'amore in teoria, stasera in prima tv su Sky Cinema

Un film di Luca Lucini con Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella e la partecipazione straordinaria di Francesco Salvi. Colonna sonora originale con un brano inedito di Tananai. Venerdì 19 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva in prima TV su Sky Cinema L’Amore in Teoria, una commedia sentimentale firmata da Luca Lucini con Nicolas Maupas, in onda venerdì 19 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Netflix, tratta da un soggetto di Gennaro Nunziante e con la sceneggiatura firmata da Amina Grenci e Teresa Fraioli, L’Amore in Teoria è una storia di crescita, disillusione e scoperta che mette al centro le emozioni dei giovani adulti. Nicolas Maupas, al suo debutto da protagonista sul grande schermo dopo i successi in serie TV come Mare Fuori e Un professore, interpreta Leone, un ragazzo idealista che si troverà a mettere in discussione tutto ciò che credeva sull’amore. Accanto a lui Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella e la partecipazione straordinaria di Francesco Salvi, nei panni di un senzatetto-filosofo che diventa guida inaspettata per il protagonista.

Luca Lucini – regista del cult Tre metri sopra il cielo – torna a raccontare le sfumature dei sentimenti di una nuova generazione, tra insicurezze, contraddizioni e desideri autentici restituendo un ritratto generazionale sincero e attuale, dove le relazioni si intrecciano tra fragilità, desideri e paure.

La colonna sonora include un brano inedito di Tananai, Alibi, scritto appositamente per il film.