La ragazza del mare, la vera storia del film stasera in tv

La ragazza del mare, in prima tv su Rai 1 mercoledì 17 settembre, porta in scena una storia vera, tratta dal libro di Glenn Stout Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World. Al centro della trama troviamo Gertrude “Trudy” Ederle, la prima donna ad attraversare a nuoto il canale della Manica, qui interpretata da Daisy Ridley.

La storia vera

La ragazza del mare racconta la vita di Gertrude “Trudy” Ederle, nata nel 1905 a New York da genitori immigrati, poi diventata una nuotatrice di straordinario talento. Fin da bambina Trudy affronta difficoltà fisiche (tra cui problemi all’udito causati dal morbillo). Cresce in un contesto che non favorisce le donne nello sport ma, nonostante tutto, si fa strada. Con il sostegno della madre, della sorella maggiore e dei suoi allenatori partecipa alle Olimpiadi del 1924, dove vince l’oro nella staffetta 4×100 e due medaglie di bronzo nei 100 e 400 stile libero. Il suo sogno più grande, tuttavia, sembrava impossibile. Specialmente per una donna. Attraversare a nuoto il Canale della Manica (tra la Francia e l’Inghilterra), lungo circa 21 miglia marine. Dopo un primo tentativo fallito, per sabotaggi e ostacoli esterni, Trudy riesce finalmente a completare la traversata nel 1926, dimostrando non solo la sua forza fisica, ma anche la sua determinazione e il valore dell’emancipazione femminile in un mondo ancora fortemente patriarcale.