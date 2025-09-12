"Tropea Film Festival" Presidente di Giuria Abel Ferrara

la dedica a Ugo Tognazzi

Questa edizione è dedicata a Ugo Tognazzi, protagonista assoluto della commedia all’italiana, celebrato presso l’Antico Sedile dei Nobili con la mostra fotografica "Ugo di noi" curata da Marco Dionisi Carducci con la supervisione di Ricky Tognazzi e con una retrospettiva a Palazzo Santa Chiara che riproporrà grandi titoli come "Amici miei", "In nome del popolo italiano", "La grande abbuffata" e i due seguiti della saga di "Amici miei".

Il festival prenderà il via domenica 14 settembre con l’inaugurazione ufficiale e il concerto dell’Orchestra di Fiati della Città di Tropea, in un’apertura che unisce musica e cinema. Il pubblico potrà assistere, presso Palazzo Santa Chiara, alle opere in concorso, tra cortometraggi e lungometraggi, accompagnati da dibattiti con autori e protagonisti. Non mancheranno titoli fuori concorso come "Cuntami" di Giovanna Taviani e "Io sono un po’ matto e tu?" di Dario D’Ambrosi, testimonianza del lavoro del Teatro Patologico, realtà unica al mondo che unisce arte e inclusione sociale. Spazio anche a opere come "Cercando Itaca" di Sergio Basso, con la partecipazione di Giorgio Colangeli, e Romeo & Juliet. Tra gli appuntamenti più attesi, "Una fottuta bugia" di Gianluca Ansanelli e il cortometraggio celebrativo della Guardia Costiera "Gli Eroi Vestiti di Bianco" di Alessandro Parrello, alla presenza dell’attore Antonio Catania e dei vertici nazionali e regionali della Guardia Costiera.

A questi si aggiungeranno "Oltre il tempo, l’amore" di Sabrina Iannucci con Claudia Gerini e la celebrazione del cinquantenario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini con il documentario "Pasolini. Il corpo e la voce" di Maria Pia Ammirati.

Un’attenzione speciale sarà riservata al Giappone, con una sezione che porta al festival tre opere di rilievo del cinema contemporaneo nipponico.

Registi come Akira Kurosawa e Takeshi Kitano hanno da sempre avuto un impatto decisivo sul cinema mondiale, e quest’anno il festival celebra il dialogo tra tradizione e innovazione. Il 15 settembre alle ore 10:00 sarà presentato il film di apertura "Taverna De Gaga" di Ankow Hamano, noto produttore lifestyle e regista. L’opera nasce dalla visita di Hamano a Tropea due anni fa, quando rimase colpito dalla bellezza della città e del mare. Il regista interverrà insieme agli attori Massimo Bonetti, Paolo Sassanelli, Jun Ichikawa, Saverio Vallone e Vittorio Surace; Il 19 settembre alle 15:00 sarà la volta di "Voice" di Yukiko Mishima, un lavoro intimo e potente basato sulle esperienze infantili di abuso vissute dalla stessa regista e completato dopo 47 anni.

Ambientato su tre isole, il film esplora i temi del trauma, della guarigione e della resilienza. Sempre il 19 settembre il pubblico potrà assistere a "Citizens" di Yasushi Fuluichi, cortometraggio che mostra come i cittadini possano affrontare la persistenza della guerra. Alla proiezione, così come al successivo concerto serale, sarà presente il Consigliere Yurio Ito dell’Ambasciata del Giappone in Italia, a testimonianza del nuovo legame culturale che unisce il cinema giapponese, il festival e la città di Tropea.

La giornata del 19 si concluderà con il concerto Skylight del pianista Alberto Pizzo, originario di Napoli e da anni residente a Tokyo, dove si dedica anche alla musica per il cinema. Un appuntamento che suggella l’intreccio culturale tra Giappone e Italia, nel segno della musica e del cinema.

Il Festival ospiterà inoltre il progetto "Un corto per Tropea", curato da Mimmo Calopresti e Marcello Fonte, confermando il suo impegno nella valorizzazione dei giovani e del territorio.

Il Festival si chiuderà sabato 20 settembre con un programma che unisce proiezioni, incontri e letteratura. La mattina sarà presentato "Francesca e Giovanni" di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, mentre al Chiostro Santa Chiara il regista Claudio Giovannesi incontrerà il pubblico per raccontare il suo ultimo lavoro "Hey Joe", girato in parte in Calabria con la partecipazione di James Franco. In serata, al Palazzo Santa Chiara, un panel dedicato alla professione del regista vedrà dialogare Luca Lucini, Francesco Pannofino, Emanuela Rossi e lo stesso Giovannesi. Il sipario calerà con la Serata di Gala e Red Carpet in Piazza Cannone, che vedrà protagonisti Claudia Gerini, Francesco Di Leva, Massimiliano Bruno, Miriam Candurro, Peppino Mazzotta e Marcello Fonte. Ospite internazionale sarà il regista Abel Ferrara, presidente della giuria, insieme al premio Oscar Nick Vallelonga.