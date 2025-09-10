Numero Sconosciuto, il docufilm Netflix su scandalo di cyberbullismo

Introduzione

Si intitola Numero sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo – titolo originale Unknown Number: The High School Catfish ed è il docufilm prodotto da Netflix che racconta lo scandalo di cyberbullismo che ha sconvolto l’America.

Dal true crime televisivo al fenomeno Netflix il passo è breve, ma l'originalità del progetto sta nel fatto che questo docufilm catalizza l’attenzione degli spettatori raccontando una vicenda che nulla ha a che fare con serial killer o truffatori incalliti. Qui i protagonisti non sono criminali professionisti, ma persone comuni, capaci però di azioni talmente estreme da scuotere un’intera comunità.

Il documentario, firmato da Skye Borgman – già regista di Girl in the Picture e Abducted in Plain Sight – segue un caso di cyberbullismo protrattosi per un anno e mezzo, fatto di messaggi ossessivi e minacce via smartphone che hanno segnato profondamente due adolescenti del Michigan, in Usa.

