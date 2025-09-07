CinemArcord 2025, la fiera del collezionismo cinematografico a Bergamo

Sabato 13 e domenica 14 settembre torna a Bergamo CinemArcord, l’unica mostra-mercato italiana interamente dedicata al collezionismo e all’editoria cinematografica. Locandine, vinili, memorabilia, libri e incontri con ospiti d’eccezione come Enzo G. Castellari, Claudio Simonetti e Francesco Bianconi. Proiezioni serali, anteprime e l’atteso ritorno dello Zio Tibia. Ingresso gratuito, esclusi gli spettacoli serali
Nata nel 2015, CINEMARCORD è l'unica mostra-mercato italiana dedicata al collezionismo cinematografico e all’editoria specializzata in cinema.
Nei due giorni della convention gli appassionati del grande schermo avranno la possibilità di incontrarsi nell’ambito di una fiera vivacizzata da decine di espositori che proporranno tutto ciò che fa collezionismo cinematografico (locandine e manifesti, colonne sonore, supporti homevideo, memorabilia e prodotti artigianali assortiti...), ma anche dalla presenza di editori di libri, film, colonne sonore.
Inoltre, per tutta la durata della manifestazioni sono previste presentazioni delle ultime uscite degli editori presenti, a cui si alterneranno incontri con numerosi ospiti, tra attori, registi, compositori di musica per le immagini, intervistati da critici cinematografici di grande rilevanza. Alcuni nomi: i registi ANTONIO BIDO, ENZO G. CASTELLARI, LUIGI COZZI, CLAUDIO FRAGASSO; i musicisti FRANCESCO BIANCONI (BAUSTELLE), CLAUDIO SIMONETTI, VINCE TEMPERA, 291OUT; gli attori ENRICO BERUSCHI, STEFANIA CASINI, OTTAVIANO DELL'ACQUA, MASSIMO VANNI...
Ma non finisce qui..
Chiusi i battenti della mostra mercato, la festa continua nella sala cinematografica “Lo Schermo Bianco”, attigua a Daste, per una serie di proiezioni serali, tra cui le anteprime di FUNERAILLES (Antonio Bido), PANICO (Antonio Bonifacio) e la presenza del mitico ZIO TIBIA, personaggio iconico che ha animato le “Notti Horror” di Italia 1 negli anni '90.
L'ingresso è libero (escluse le proiezioni serali - biglietto Cinema Revolution 3,50 euro)