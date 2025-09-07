CinemArcord 2025, la fiera del collezionismo cinematografico a Bergamo

Sabato 13 e domenica 14 settembre torna a Bergamo CinemArcord, l’unica mostra-mercato italiana interamente dedicata al collezionismo e all’editoria cinematografica. Locandine, vinili, memorabilia, libri e incontri con ospiti d’eccezione come Enzo G. Castellari, Claudio Simonetti e Francesco Bianconi. Proiezioni serali, anteprime e l’atteso ritorno dello Zio Tibia. Ingresso gratuito, esclusi gli spettacoli serali