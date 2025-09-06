Venezia 82, doppio premio Il maritozzo con Paolo Conticini

Il cortometraggio diretto da Nicola Barnaba si aggiudica la miglior regia e la migliore produzione esecutiva alla seconda edizione del CVV - Corti Vittorio Veneto Film Festival

Doppio premio a Il maritozzo in occasione della ottantaduesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Realizzato in collaborazione con la Regione Veneto, giunto alla sua seconda edizione il CVV – Corti Vittorio Veneto Film Festival ha conferito al cortometraggio diretto da Nicola Barnaba il premio per la miglior regia e quello per la migliore produzione esecutiva, assegnato a Giuseppe M. Andreani. Attualmente impegnato nel ruolo di produttore esecutivo sul set di Ancora l’altro inferno, nuovo horror diretto da Claudio Fragasso, è stato lo stesso Andreani a ritirare il duplice riconoscimento che conferma il valore produttivo e la qualità cinematografica del progetto, delicata opera dal grande riscontro internazionale ambientata nella Roma del 1943, pochi giorni prima della deportazione degli ebrei dal ghetto della Capitale

La trama Regista del thriller Runner, interpretato da Matilde Gioli, Nicola Barnaba racconta ne Il maritozzo la storia di Eva (Martina Sissi Palladini), che, figlia di un sarto ebreo (Fabrizio Sabatucci), è costretta a passare il posto di blocco fascista al fine di effettuare una consegna per suo padre a casa di Antonio Ruggero (Bruno Bilotta), genitore del suo amante Andrea (Danilo D’Agostino). Succube di suo padre e di sua madre (Francesca Rettondini), Andrea, pur provando un sentimento per Eva, rimane incastrato in un limbo da cui non riesce ad uscire. Così Eva incontra Saverio (Paolo Conticini), militare repubblichino che proverà per lei un sentimento fulmineo. Sarà lui a fare di tutto per cercare di salvare la ragazza dalle incombenti barbarie naziste.

Fotografia, musiche e produzione Avvalendosi della fotografia di Matteo De Angelis e delle musiche di Henoel Grech, il cortometraggio è stato realizzato con il sostegno del Nuovo Imaie e la partecipazione delle società Everglades Film, Cinemaset, Sileo Production, Ipnotica Film e Immagina Film Production.