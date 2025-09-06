Venezia 82, i vincitori tra silenzi e vulcani: dai misteri di Jarmusch al grido di Gaza
Dal mistero sospeso di Father Mother Sister Brother al grido di Kaouther Ben Hania in The Voice of Hind Rajab, fino al corpo ferito di Dwayne Johnson nel dramma di Benny Safdie The Smashing Machine. Con La Grazia, Paolo Sorrentino ritrova Toni Servillo, premiato con la Coppa Volpi. Valérie Donzelli riflette su precarietà e arte con At Work, Gianfranco Rosi filma Napoli in Sotto le nuvole, Cai Shangjun scolpisce dolore in The Sun Rises on Us All e Ildikó Enyedi incanta con Silent Friend
