FuoriCinema, il programma della decima edizione a Milano

Il festival milanese che unisce cinema, cultura e impegno sociale va in scena dal 5 al 7 settembre a Portanuova con un palinsesto ricco di emozioni e riflessioni. Al centro, come sempre, i grandi temi della contemporaneità, in particolare i diritti umani, sociali, civili affrontati attraverso anteprime cinematografiche , talk , testimonianze e momenti di intrattenimento

Parte la decima edizione di Fuoricinema, il festival che unisce cinema, cultura e impegno sociale, in programma dal 5 al 7 settembre a Portanuova, sui prati di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, nel quartiere Portanuova. Si tratta di un’edizione carica di significato, una decima edizione simbolica per un festival che in dieci anni ha saputo trasformarsi in un appuntamento importante e atteso, in cui cinema, cultura, attualità e partecipazione collettiva convergono.

Per il quarto anno consecutivo e in modo permanente, il filo rosso che percorre il palinsesto di Fuoricinema è il tema dei diritti umani, sociali e civili. Tutti gli anni, insieme agli ospiti e al pubblico, sviluppiamo riflessioni con il desiderio di mettere in circolo un’energia di condivisione. Ma quest’anno è diverso. Una realtà terrificante preme e chiede a ciascuno di noi più sensibilità e impegno. Lo sterminio che sta subendo il popolo palestinese non può lasciare passare ancora tempo invano. Cercheremo di dare il nostro piccolo contributo. Con alcuni degli ospiti, come Neri Marcorè, Gad Lerner e Anna Foglietta , metteremo in primo piano la questione palestinese e l'urgenza di una pace globale nel rispetto dei diritti umani fondamentali. Abbiamo desiderato rappresentare anche con il manifesto del decimo anno di Fuoricinema questo intento. Una mano alzata sullo sfondo delle macerie di Gaza e un mirino. Anche le bombe che ci possono sembrare lontane portano la morte sui diritti di ciascuno di noi.

QUI DI SEGUITO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

In un clima di festa condivisa con il pubblico, non poteva mancare un momento speciale pensato per coinvolgere direttamente tutti i presenti: il Brindisi del Decennale sarà un’occasione conviviale e partecipata per celebrare insieme i 10 anni di Fuoricinema. Protagonista dell’evento sarà Freccianera , eccellenza del Franciacorta e nuovo partner della manifestazione, che offrirà i suoi pluripremiati vini anche nell’area riservata agli ospiti all’interno degli IBM Studios. Un accompagnamento di qualità ai piatti e agli snack anche quest'anno preparati da Ratanà. Sarà anche il momento del primo intervento musicale della band che valorizzerà il palinsesto della tre giorni: con un repertorio speciale che farà rivivere la storia di Fuoricinema (e non solo) The Pax Side Of The Moon ci accompagneranno con il loro talento e la loro originalità e ironia. Resident Band di Zelig, definiti gli eredi (illegittimi) di Elio e Le Storie Tese. A chiudere la serata, un doppio appuntamento cinematografico: Duse di Pietro Marcello (ore 20.00) e, alle 22.30, l’anteprima di Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, in concorso alla 82ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un racconto “tra il mare, il cielo e il Vesuvio”, un archivio visivo in bianco e nero dedicato a una Napoli nascosta e inedita.

La giornata di venerdì 5 settembre inaugura la ricca programmazione di incontri, talk e anteprime cinematografiche della decima edizione di Fuoricinema. Alle ore 17.00 l’apertura ufficiale con i direttori artistici Cristiana Mainardi , Lionello Cerri , Gino e Michele , Mauro Pagani , Silvia Posa , con l’Assessore Tommaso Sacchi , Francesca Colombo (Direttore Generale Culturale BAM, Fondazione Riccardo Catella), e Maurizio Decollanz (Direttore Marketing e Client Experience di IBM Italia). Ad aprire il festival sarà Neri Marcorè , che porterà sul palco Canzoni per la pace, un concerto dal profondo valore simbolico insieme ad Anaïs Drago, Domenico Mariorenzi e Chiara Di Benedetto . La programmazione prosegue, alle 18.15, con un dialogo tra Pietro Marcello e Luca Mosso , dal titolo Libertà, arte e identità, in cui il regista racconterà al pubblico la genesi del suo nuovo lungometraggio, Duse , presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in anteprima a Fuoricinema nella serata inaugurale.

SABATO 6 SETTEMBRE



La seconda giornata prende il via alle 16.15 con The Pax Side of the Moon e il viaggio musicale nella storia di Fuoricinema. Per questo anniversario speciale di Fuoricinema la conduzione verrà affidata anche a coloro che con la loro presenza hanno contribuito a costruire lo spirito del festival, diventando a tutti gli effetti parte del gruppo di professionisti che ha ideato e costruito Fuoricinema negli anni. Tra questi, Edoardo Purgatori, attore teatrale e cinematografico di grande valore, noto per talento e impegno civile, che condurrà la seconda giornata di festival.

Il palco di Fuoricinema riunirà poi due punti di riferimento del cinema e della musica napoletana contemporanea: Iaia Forte e Raiz insieme al talentuoso polistrumentista e compositore Mauro Pagani, in un dialogo con Gianni Sibilla (giornalista e professore universitario di comunicazione musicale), dal titolo Ha da passa’ ‘a nuttata, Il genio di Napoli (ore 16.45). Un’altra ricorrenza sarà al centro di questa decima edizione di Fuoricinema: i 40 anni di Comedians, lo spettacolo teatrale messo in scena da Gabriele Salvatores nel 1985, divenuto poi un cult all’Elfo Puccini di Milano. L’incontro Comedians again (ore 17.30) riunirà sul palco di Fuoricinema i protagonisti originali - Gigio Alberti, Claudio Bisio, Antonio Catania, Paolo Rossi, Renato Sarti, Bebo Storti e con Gino e Michele - insieme al regista, in dialogo con Anna Bandettini (ore 17.30).

Sarà l’occasione per mostrare solidarietà e impegno nei confronti del Leoncavallo, “un’esperienza che non deve finire”, come sottolinea Bisio, e in cui i Comedians, che prenderanno parte del corteo prima di partecipare a Fuoricinema, sono cresciuti. A seguire, due incontri che preannunciano quelle che saranno le anteprime serali. Alle 18.30, Il dolore degli altri: Paolo Strippoli, Romana Maggiora Vergano e Giulio Feltri, regista e interpreti dell’horror La valle dei sorrisi (Fuori Concorso alla 82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) dialogano con Gianni Canova per parlare dell’importanza del dolore nelle nostre vite e di amore che cura.

Alle 19.00, Il male non è un destino in cui Daniele Vicari racconterà al pubblico di Fuoricinema la realizzazione del suo ultimo film, Ammazzare stanca, presentato nella sezione Venezia Spotlight della 82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Con lui, ad esplorare il percorso di ravvedimento del protagonista e la sua volontà di emanciparsi e andare contro la sua eredità criminale, il cast del film - Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Thomas Trabacchi - in dialogo con Gianni Canova. La serata si chiude con le due proiezioni in anteprima: Ammazzare stanca di Daniele Vicari (ore 20.00) e, a seguire, La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli (ore 22.30).

DOMENICA 7 SETTEMBRE

L’ultima giornata di Fuoricinema promette una chiusura ricca di incontri, talk e attese proiezioni. Dopo l’apertura con i direttori artistici alle ore 16.00 sarà di nuovo la volta di The Pax Side Of The Moon. Alle 16.45 il primo talk della giornata, Non sottrarsi, che vedrà protagonista Anna Foglietta attrice tra le più amate del pubblico, attivista e Presidente della Onlus Every Child is my Child, in dialogo con Piera Detassis.

Alle ore 17.15 verrà affrontato il tema urgente della guerra e della violenza che sta lacerando il mondo, nel talk Gaza e noi in cui Gad Lerner – autore del recente Gaza. Amore e Odio per Israele (edito da Feltrinelli) – e Sarah Mustafa, scrittrice che ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in un campo profughi palestinese in Giordania - raccontando poi la sua esperienza nel romanzo La spia ha i capelli rossi (edito da Homo Scrivens) – si confronteranno sul conflitto e sulla condizione del popolo palestinese, moderati da Barbara Stefanelli, vicedirettrice del Corriere della Sera, direttrice di 7 Corriere. A seguire un talento di cui non si può fare a meno, anche protagonista della reunion di Comedians di sabato 6 settembre, sarà nuovamente sul palco del festival Claudio Bisio, artista poliedrico, amico e compagno di Fuoricinema e Anteo dai loro esordi, in dialogo con Gianni Canova in un talk dal titolo Una vita presa sul serio (ore 18.15). Alle ore 17.45, nel talk Cronaca di un filmicidio, il regista Franco Maresco (in collegamento streaming) dialogherà con Andrea Occhipinti e Paolo Mereghetti per raccontare al pubblico di Fuoricinema la genesi complessa e senza fine di Un film fatto per Bene su Carmelo Bene (in concorso a Venezia 82). L’incontro sarà anche un omaggio a Goffredo Fofi, scomparso lo scorso luglio.

Il consueto doppio appuntamento cinematografico sarà preceduto da due incontri di grande spessore. Alle 18.45 il regista Francesco Sossai, regista di Le città di pianura - un road movie grottesco sul senso della vita presentato al 78° Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard - dialogherà con Paolo Mereghetti nell’incontro Storia di resistenza. Un’occasione per riflettere, a partire dal film, sull'atteggiamento esistenziale che lo pervade - tra eccessi alcolici ed esistenziali, piccole truffe, rifiuto dell’operosità veneta e ricerca di un senso più autentico dell’esistenza.

Si prosegue alle 19.15 con Perdersi per ritrovarsi, che vedrà protagonisti Leonardo Di Costanzo e Barbara Ronchi, regista e interprete del film Elisa, in concorso a Venezia 82, che arriverà nelle sale italiane venerdì 5 settembre distribuito da 01 Distribution. Il talk, condotto da Paolo Baldini, sarà l’occasione per riflettere su identità, memoria e responsabilità, attraverso il racconto di un personaggio diviso tra sofferenza, freddezza e desiderio di verità.

A concludere la giornata e la decima edizione di Fuoricinema le proiezioni in anteprima di Elisa di Leonardo Di Costanzo (ore 20.00) e di Le città di pianura di Francesco Sossai (ore 22.00).



LE PROIEZIONI

VENERDI 5 SETTEMBRE

10.15 – 15.30 SEZIONE SPECIALE Milan Shorts Film Festival, c/o Anteo Palazzo del Cinema e BAM Biblioteca degli Alberi

Per le modalità di ingresso: https://www.milanshortsfilmfestival.com/

Alle 20.00, l’anteprima del film Duse di Pietro Marcello, in concorso alla 82a Mostra del Cinema di Venezia

Alle 22.30, l’anteprima di Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, in concorso alla 82a Mostra del Cinema di Venezia

SABATO 6 SETTEMBRE

10.00 – 15.30 SEZIONE SPECIALE Milan Shorts Film Festival, c/o Anteo Palazzo del Cinema e BAM Biblioteca degli Alberi

Per le modalità di ingresso: https://www.milanshortsfilmfestival.com/

Alle ore 20.00, l’anteprima di Ammazzare stanca di Daniele Vicari, sezione Venezia Spotlight della 82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica

Ingresso a pagamento, biglietti su spaziocinema.info o in loco

Alle ore 22.30, l’anteprima de La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, Fuori Concorso alla 82a Mostra del Cinema di Venezia

DOMENICA 7 SETTEMBRE

10.00 – 15.30 SEZIONE SPECIALE Milan Shorts Film Festival, c/o Anteo Palazzo del Cinema e BAM Biblioteca degli Alberi

Per le modalità di ingresso: https://www.milanshortsfilmfestival.com/

Alle ore 20.00, la proiezione di Elisa di Leonardo Di Costanzo, in concorso alla 82a Mostra del Cinema di Venezia

Alle ore 22.00, l’anteprima de La città di pianura di Francesco Sossai, presentato al 78° Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard

Ingresso a pagamento, biglietti su spaziocinema.info o in loco

IL VILLAGGIO

Un palco e uno schermo, un’arena di ottocento posti a sedere e altri posti sul prato, tutt'intorno un piccolo villaggio comprensivo di food court (cucine su ruote, birre alla spina e altre proposte beverage) a cura di ristorante Ratanà dello Chef Cesare Battisti, e a disposizione di tutto il pubblico le aree attrezzate della Biblioteca degli Alberi.

BAM - Biblioteca degli Alberi Milano è un parco pubblico di 10 ettari nel cuore di Portanuova, nato nel 2019 e oggi punto di riferimento internazionale per l’innovativo connubio fra rigenerazione urbana e attivazione culturale. Gestito da Fondazione Riccardo Catella, che nel 2025 celebra il suo ventesimo anniversario, BAM è un laboratorio a cielo aperto che promuove partecipazione, inclusione e aggregazione attraverso un programma culturale accessibile, originale e di qualità.

Dopo la pausa estiva, la stagione riparte con Fuoricinema e anche con tante iniziative diffuse in città per accompagnare il pubblico verso l’atteso appuntamento del Back to the City Concert (giovedì 11 settembre ore 20.00), che quest’anno segna l’avvio del nuovo programma BAM FAIR PLAY 25/26 ideato per l’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, un viaggio in 70 tappe che intreccia cultura, educazione e sport.

INFORMAZIONI UTILI

La direzione artistica di Fuoricinema vi dà appuntamento il 5, 6 e 7 settembre 2025 alla decima e attesissima edizione, per una tre giorni di cinema, parole, musica e festa. Sarà, ancora una volta, un evento all’insegna della cultura per tutte e tutti, in una piazza pubblica che da dieci anni è luogo di scambio libero e autentico tra pubblico e artisti.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, per lasciare circolare liberamente pensieri ed emozioni che si generano solo quando si è insieme.

Anteprime a 3,50 euro (Cinema Revolution).

Biglietti in vendita su www.spaziocinema.info.