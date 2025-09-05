Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

La crisi coniugale ai tempi dell'IA

Chiara Gamberale

©Webphoto

I remake dei film, soprattutto se grandi classici, sono sempre un affare complicato. E quello de "La guerra dei Roses", che torna sugli schermi con la regia di Jay Roach, è al centro della rubrica "ChiaraMente" per Sky TG24 Insider di Chiara Gamberale. L'autrice di “Dimmi di te”, il suo ultimo libro, in questa nuova puntata parte dal cinema per interrogarsi sul presente e il passato dei rapporti di coppia. Ci si innamora e disamora nel 2025 come negli anni Ottanta?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ