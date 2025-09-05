La crisi coniugale ai tempi dell'IA

I remake dei film, soprattutto se grandi classici, sono sempre un affare complicato. E quello de "La guerra dei Roses", che torna sugli schermi con la regia di Jay Roach, è al centro della rubrica "ChiaraMente" per Sky TG24 Insider di Chiara Gamberale. L'autrice di “Dimmi di te”, il suo ultimo libro, in questa nuova puntata parte dal cinema per interrogarsi sul presente e il passato dei rapporti di coppia. Ci si innamora e disamora nel 2025 come negli anni Ottanta?