Morto l'attore Graham Greene, sfiorò l'Oscar per Balla coi lupi

Aveva uno sguardo che non urlava mai, ma che arrivava dritto al cuore. Graham Greene, l’attore che con Balla coi lupi divenne il volto fiero e malinconico dei nativi americani, se n’è andato a 73 anni a Toronto, dopo una lunga malattia. Nato nella Riserva delle Sei Nazioni in Ontario, di origini Oneida, era arrivato al cinema quasi per caso: lavorava come tecnico del suono prima di scoprire la recitazione. “Sono stato semplicemente fortunato”, diceva con modestia, “tanti altri hanno dovuto sgomitare, io ero lì nel momento giusto”. La fortuna, sì. Ma soprattutto la grazia, la misura, la forza silenziosa che lo trasformarono in Kicking Bird, lo sciamano che in Balla coi lupi guardava Kevin Costner con diffidenza e poi con rispetto. Quel ruolo, nel 1990, gli valse una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista e cambiò per sempre la rappresentazione dei nativi sullo schermo.