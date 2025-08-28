Il club dei delitti del giovedì, tutto sul film in streaming da oggi

Il club dei delitti del giovedì, cosa sapere sul film Netflix dal cast stellareCinema Netflix via Webphoto
Introduzione
Il club dei delitti del giovedì è un film del 2025 diretto da Chris Columbus che debutta in streaming su Netflix giovedì 28 agosto. La pellicola, una commedi agialla impreziosita dalla presenza di un cast stellare, nel quale figurano Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie, è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Il club dei delitti del giovedì, quando esce e dove vederlo
Il club dei delitti del giovedì è una commedia gialla prodotta da Amblin Entertainment e distribuita globalmente da Netflix. Il film, che debutta direttamente sul piccolo schermo, in streaming da giovedì 28 agosto, è un adattamento dell'omonimo bestseller internazionale di Richard Osman del 2020, primo capitolo di una saga letteraria di successo la cui pubblicazione è ancora in corso.
Il titolo è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now, tramite la app Smart Stick.
Il club dei delitti del giovedì: la trama del film
Elizabeth (Elen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) e Joyce (Celia Imrie), sono quattro pensionati ultra ottantenni, molto svegli e pieni di voglia di fare, che decidono di movimentare la loro permanenza nella casa di riposo dove trascorrono i loro giorni ragionando su vecchi casi di omicidio irrisolti.
Il loro passatempo preferito dà loro l'opportunità di mettere alla prova concretamente la loro arguzia quando nella residenza per anziani del Kent si verificano due delitti.
Nonostante i ripetuti inviti da parte delle forze dell'ordine di restare fuori dalle indagini, il quartetto non riesce a stare con le mani in mano e prova a farsi ascoltare dagli investigatori con la complicità della poliziotta Donna De Freitas (Naomi Ackie).
Come sempre, in questi casi, i delitti del presente hanno sempre qualche legame con quelli del passato e ai quattro non resta che mettere in campo tutto il loro acume per svelare i misteri di Cooper House. Non senza guardarsi le spalle perché - si sa - l'assassino è sempre nascosto dietro l'angolo, pronto a colpire ancora.
Il cast del film
Nel formidabile quartetto di protagonisti de Il club dei delitti del giovedì figurano ben due premi Oscar affiancati da tanti altri interpreti tra i più apprezzati del cinema britannico e internazionale.
Nei ruoli dei quattro pensionati investigatori ci sono Helen Mirren (Oscar per The Queen), Ben Kingsley (Oscar per Ghandi), Pierce Brosnan e Celia Imrie, tutti volti di grande esperienza maturata sul grande e piccolo schermo e anche a teatro.
Naomie Ackie, vista di recente in Mickey 17 e Blink Twice, ha uno dei ruoli principali. Altre parti sono affidate ad attori del calibro di Richard Grant, Jonathan Pryce e Paul Freeman.
La storia tratta dal bestseller di Osman
Il club dei delitti del giovedì è una storia acuta e brillante che, come già evidenziato dalle immagini del trailer ufficiale (diffuso online da alcune settimane e disponibile anche in testa a questa scheda), mescola i generi in un mix avvincente, replicando sullo schermo i meccanismi narrativi del romanzo da cui è tratto.
Il valore dell'opera di Osman è stato immediatamente riconosciuto da Amblin, la società di Steven Spielberg, che fin dal 2020 si è assicurata i diritti del primo capitolo di una saga letteraria che ad oggi conta quattro libri (con un quinto atteso a breve), editi in Italia da SEM.
Solo il riscontro del pubblico stabilirà, dunque, la possibilità da parte dei realizzatori di sviluppare dei sequel della storia.
In assenza di conferme ufficiali, non resta che appassionarsi alla trama ingarbugliata di questo giallo dai contorni tradizionali che ha, tra i tanti pregi, anche quello di essere stato girato dall'autore di Mamma ho perso l'aereo e del suo sequel (nonché dei primi due film della saga cinematografica di Harry Potter) in location da sogno, in Inghilterra, nella contea dello Hertfordshire.