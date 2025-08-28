Il club dei delitti del giovedì, tutto sul film in streaming da oggi

Nel formidabile quartetto di protagonisti de Il club dei delitti del giovedì figurano ben due premi Oscar affiancati da tanti altri interpreti tra i più apprezzati del cinema britannico e internazionale.

Nei ruoli dei quattro pensionati investigatori ci sono Helen Mirren (Oscar per The Queen), Ben Kingsley (Oscar per Ghandi), Pierce Brosnan e Celia Imrie, tutti volti di grande esperienza maturata sul grande e piccolo schermo e anche a teatro.

Naomie Ackie, vista di recente in Mickey 17 e Blink Twice, ha uno dei ruoli principali. Altre parti sono affidate ad attori del calibro di Richard Grant, Jonathan Pryce e Paul Freeman.