Enzo, cosa sapere sul film con Pierfrancesco Favino da oggi al cinema

Il protagonista del film Enzo è proprio colui che dà il titolo alla pellicola: Enzo, un ragazzo di sedici anni che ha alle spalle una vita agiata trascorsa in una villa affacciata sul mare a La Ciotat, nei pressi di Marsiglia. Figlio di un padre italiano, Paolo (interpretato da Pierfrancesco Favino), e di Marion (Élodie Bouchez), cresce in un contesto in cui le aspettative familiari pesano come un macigno. Suo fratello maggiore Victor (Nathan Japy) rappresenta il modello perfetto: studioso, disciplinato e determinato a entrare in una prestigiosa università parigina.

Enzo, al contrario, rifiuta quel destino prestabilito e decide di lasciare la scuola per diventare muratore. La scelta sorprende e sconvolge i genitori, incapaci di comprendere perché il figlio rinunci a un futuro brillante per inseguire un mestiere faticoso e incerto. Proprio nei cantieri della provincia, tra polvere e mattoni, Enzo incontra Vlad (Maksym Slivinskyi) e Miroslav, due operai ucraini destinati a essere richiamati alle armi nel conflitto con la Russia.

L’amicizia con Vlad si trasforma presto in un legame complesso, fatto di attrazione e pericolo. Per il giovane francese il rapporto è vitale, un’occasione per esplorare se stesso e i propri desideri; per l’ucraino, invece, quel sentimento rischia di diventare una minaccia.