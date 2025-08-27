Io sono ancora qui, da stasera il film premio Oscar su Sky e NOW

In occasione dell’82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Sky Cinema propone in prima visione il film diretto da Walter Salles (I diari della motocicletta) e vincitore del Premio Oscar® 2025 come Miglior Film Internazionale. La pellicola andrà in onda mercoledì 27 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

La toccante storia di una donna che non ha mai smesso di sorridere, con la magnifica l’interpretazione di Fernanda Torres, vincitrice del Golden Globe 2025 come miglior attrice in un film drammatico, la pellicola ha ricevuto numerosi riconoscimenti di critica e di pubblico: presentato in Selezione Ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il Premio Osella per la Miglior Sceneggiatura, il film ha guadagnato il Premio Oscar® 2025 come Miglior Film Internazionale, oltre a ricevere le nomination come Miglior Film e per la Miglior Attrice Protagonista. Raccontando la storia della famiglia Paiva nel Brasile degli anni 70, il film mette in scena una famiglia alle prese con una profonda ferita privata che è anche una terribile ferita pubblica e nazionale.

La storia della famiglia Paiva Rio de Janeiro, 1971: il Brasile vive nella morsa della dittatura militare. La famiglia Paiva vive nell’unico modo possibile per resistere al clima di oppressione che aleggia sul paese: con ironia e affetto, condividendo la quotidianità con amici e parenti. Ma un giorno, i Paiva si ritrovano vittime di un’azione violenta e arbitraria da parte del governo: Eunice (Fernanda Torres) resta d’improvviso senza suo marito Rubens (Selton Mello), sola e con cinque figli, costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e disegnare un futuro diverso da quello che la società le prospetta. La toccante storia di una donna che non si è mai arresa, magnificamente interpretata da Fernanda Torres.

Una rassegna di grandi premiati a Venezia La prima visione di “Io sono ancora qui” si inserisce nella programmazione speciale di Sky Cinema Due, che propone 17 titoli premiati nelle scorse edizioni della Mostra. Tra questi figurano “The Brutalist” (Leone d’argento 2024), “Babygirl” (Coppa Volpi a Nicole Kidman), “La stanza accanto” (Leone d’oro 2024) e classici italiani come “Nuovomondo” di Emanuele Crialese o “Anime nere” di Francesco Munzi. Non mancano i grandi autori internazionali: da “Priscilla” di Sofia Coppola a “La La Land” di Damien Chazelle, passando per “Michael Collins” di Neil Jordan e “L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford”.

