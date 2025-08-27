Addio Eusebio Poncela, l'attore spagnolo aveva 79 anni

L'attore spagnolo Eusebio Poncela, noto per il suo lavoro con il regista Pedro Almodovar nel film 'La ley del Deseo', è morto a 79 anni nella sua casa di El Escorial (Madrid), a seguito di un cancro. A confermare la notizia è stata l'Accademia del Cinema spagnola in un messaggio su X, in cui ricorda che Poncela "nel 2001 fu nominato ai Premi Goya come migliore attore protagonista per il film 'Intacto". L'attore aveva partecipato anche a serie tv come 'Isabel', sulla vita di Isabella la Cattolica, e 'Aguila roja', fra le altre.

I messaggi di cordoglio sui social

Fra i numerosissimi messaggi di cordoglio riversati sui social, fra i quali quello del ministero spagnolo di Cultura, anche quello postato da Antonio Banderas (qui di seguito) raggiunto dalla notizia della morte di Poncela mentre è a Londra, dove sta girando il suo prossimo film. "Dopo quelle di Veronica Echegui, di Manolo de la Calva, di José Manuel Gorospe, la morte viene a ricordarmi come è effimera la nostra esistenza", ha scritto Banderas nel ricordare i colleghi deceduti negli ultimi due giorni. "Eusebio lascia alcuni magnifici e bei lavori come attore. Con lui ho condiviso la 'Ley del Deseo', un racconto di Almodovar che girammo in una Madrid già lontana, piena di rottura, divertimento e lacrime che macchiavano la vita di colori straordinari e nuovi", ha aggiunto l'interprete di 'Zorro'.. "Riposa in pace, enigmatico e caro amico", ha concluso.