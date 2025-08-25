Esplora tutte le offerte Sky
Addio Verónica Echegui, l'attrice spagnola aveva 42 anni

Cinema
©Getty

Tra le interpreti di maggiore talento e versatilità del cinema spagnolo, l'attrice è morta a Madrid a causa di una lunga malattia. Era ricoverata all'ospedale Dos de Octubre di Madrid. A confermare la notizia, fonti vicine alla sua famiglia, citate dai media iberici, fra i quali Tve

Verónica Echegui è morta a Madrid all'età di 42 anni, a causa di una malattia all'ospedale Dos de Octubre di Madrid, come hanno confermato da fonti vicine alla sua famiglia, citate dai media iberici, fra i quali Tve. Echegui, il cui nome completo era Veronica Fernandez de Echegaray, si era affermata come una delle interpreti di maggiore talento e versatilità del cinema spagnolo.

La brillante carriera

La sua carriera decollò nel 2006 con il ruolo da protagonista in "Yo soy la Juani" di Bigas Luna, che le valse la prima di una lunga serie di nomination ai Premi Goya. La sua capacità di dare profondità a personaggi complessi le ha permesso di ottenere riconoscimenti per le sue interpretazioni in film come "El patio de mi cárcel" (2008) e "Katmandú, un espejo en el cielo" (2011), che entrambi le valsero una candidatura come miglior attrice protagonista. E di ottenere successi in film come 'Lasciati andare', interpretato nel 2017 al fianco di Toni Servillo. Risale, invece, al 2020 'Explota, Explota', uscito in Italia con il titolo 'Ballo, Ballo'.

Tra i suoi ultimi lavori

Recentemente la si ricorda per il ruolo nel thriller politico "Justicia artificial" (2024), che ha segnato il suo addio al pubblico, e per le partecipazioni in film come "La gran familia española" (2013). Oltre al grande schermo, Echegui si era distinta anche in televisione, recitando in serie di successo come "Intimidad"(2022) e "Los pacientes del doctor García" (2023). La sua creatività si estendeva anche alla regia, attività che le è valsa il Goya per il miglior cortometraggio di fiction nel 2022 con l'opera "Tótem loba". 

MALAGA, SPAIN - MARCH 13: Actress Veronica Echegui attends the 'Los Pacientes Del Doctor Garcia' photocall during the 26th Malaga Film Festival at the Muelle 1 on March 13, 2023 in Malaga, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)
1473186388 - ©Getty

