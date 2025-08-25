La mappa che mi porta a te, trama e cast del film di Lasse Hallström su Prime VideoCinema ©Webphoto
Introduzione
È uscito su Amazon Prime Video il film La mappa che mi porta a te (The Map That Leads to You), pellicola che ha rapidamente conquistato il pubblico italiano, posizionandosi come il secondo titolo più visto sulla piattaforma di streaming.
Diretto dal regista svedese Lasse Hallström e tratto dall’omonimo romanzo di Joseph Monninger, il lungometraggio racconta un viaggio che va ben oltre la semplice scoperta di nuove città: è la storia di emozioni, scelte di vita e incontri destinati a cambiare il corso delle esistenze.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere di La mappa che mi porta a te, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale che trovate in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: viaggio tra amicizia, amore e scoperte
Nel film La mappa che mi porta a te, al centro della vicenda c’è Heather Mulgrew, interpretata da Madelyn Cline, una giovane donna pronta a iniziare la vita perfetta che ha sempre sognato. Prima di tuffarsi nel futuro pianificato nei minimi dettagli, Heather decide di concedersi un’avventura europea insieme alle sue migliori amiche, Connie e Amy, rispettivamente Sofia Wylie e Madison Thompson. Durante questo viaggio, un incontro casuale con Jack, interpretato da KJ Apa, scatena un colpo di fulmine immediato che li conduce in un percorso emotivo inatteso. Segreti personali e scelte di vita si intrecciano, disegnando una mappa emotiva che guida i protagonisti verso scoperte sorprendenti e momenti di intimità che nessuno dei due aveva previsto.
Cast e personaggi
Il film La mappa che mi porta a te presenta un cast variegato, in cui accanto a Madelyn Cline nei panni di Heather e KJ Apa nel ruolo di Jack, spiccano Sofia Wylie come Connie e Madison Thompson come Amy. Orlando Norman interpreta Raef, Josh Lucas è Greg, JR Esposito è Travis, e Marilyn Cutts veste i panni di Mary Lou. Altri interpreti includono Joseph Evans nel ruolo di Viktor, Diego Ross come Lluis, Ana Hernandez-Sanchiz come Elena, Javier Barandiaran come Diego, Emilio Linder nel ruolo di Andres, Giuseppe Schillaci come Marco, Tora Hallstrom come Tora e Tor Miller nei panni di Tor.
Produzione: un progetto internazionale
Le riprese del film La mappa che mi porta a te hanno avuto inizio nel 2024 a Terrassa, in Spagna, catturando scenari europei che diventano veri protagonisti del racconto.
Il progetto nasce dall’adattamento del romanzo omonimo di Joseph Monninger, con una storia scritta da Leslie Bohem. La sceneggiatura è stata curata da Leslie Bohem insieme a Vera Herbert, mentre la regia è affidata a Lasse Hallström, noto per la sua capacità di raccontare storie emotive e coinvolgenti.
Produzione esecutiva e case coinvolte
Il film La mappa che mi porta a te vanta una produzione corale con nomi internazionali: Marty Bowen, John Fischer, Wyck Godfrey, Adrián Guerra, Isaac Klausner, Lluís Malet, Israel Mendoza, Maurizio Milo e Joana Carneiro Reis figurano come produttori, mentre Leslie Bohem, Lara Costa Calzado, Rita Garcia, Petersen Harris, Matt Luber, Giovanni Pompili, Hal Sadoff e Núria Valls ricoprono il ruolo di produttori esecutivi.
La produzione è stata curata da Amazon MGM Studios, Temple Hill Entertainment e Nostromo Pictures, con distribuzione in italiano affidata ad Amazon Prime Video.
Aspetti tecnici, da fotografia a montaggio e musica
Elías M. Félix ha firmato la fotografia del film La mappa che mi porta a te, catturando le ambientazioni europee con una luce calda e naturale che accompagna le emozioni dei personaggi. Il montaggio è stato realizzato da Brad Turner, mentre le musiche originali di Sarah Trevino accompagnano i momenti chiave della narrazione. La scenografia è stata curata da Isona Rigau e i costumi da Marian Coromina, creando un mondo visivamente coerente e realistico che riflette i percorsi emotivi dei protagonisti.