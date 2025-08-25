La mappa che mi porta a te, trama e cast del film di Lasse Hallström

Nel film La mappa che mi porta a te, al centro della vicenda c’è Heather Mulgrew, interpretata da Madelyn Cline, una giovane donna pronta a iniziare la vita perfetta che ha sempre sognato. Prima di tuffarsi nel futuro pianificato nei minimi dettagli, Heather decide di concedersi un’avventura europea insieme alle sue migliori amiche, Connie e Amy, rispettivamente Sofia Wylie e Madison Thompson. Durante questo viaggio, un incontro casuale con Jack, interpretato da KJ Apa, scatena un colpo di fulmine immediato che li conduce in un percorso emotivo inatteso. Segreti personali e scelte di vita si intrecciano, disegnando una mappa emotiva che guida i protagonisti verso scoperte sorprendenti e momenti di intimità che nessuno dei due aveva previsto.