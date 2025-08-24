Kneecap, il film sulla band irlandese arriva al cinema il 28 agosto

Il biopic diretto da Rich Peppiatt racconta la nascita del trio rap di Belfast che ha rivoluzionato la scena musicale cantando in gaelico e rivendicando le proprie radici. Tra gli interpreti anche Michael Fassbender. L'uscita italalian del film prevista peil 28 agosto con Europictures cade mentre uno dei componenti, Mo Chara, è sotto processo a Londra per aver esposto una bandiera di Hezbollah durante un concerto: il verdetto è atteso il 26 settembre.

Arriverà nei cinema italiani il 28 agosto con Europictures Kneecap, il film diretto da Rich Peppiatt che racconta l’ascesa del trio rap di Belfast che ha fatto della lingua gaelica la sua bandiera. Naoise Ó Cairealláin (“Móglaí Bap”), Liam Óg Ó Hannaidh (“Mo Chara”) e JJ Ó Dochartaigh (“DJ Provaí”) interpretano sé stessi in un comedy biopic che unisce ironia, politica e musica psichedelica. Nel cast figura anche Michael Fassbender nei panni di Arlo, padre patriota del protagonista.

Una band tra musica, politica e provocazione Nati nella Belfast del post-Troubles, i Kneecap hanno costruito una carriera in equilibrio tra rap e attivismo, mescolando inglese e gaelico in testi graffianti. Banditi dalla televisione pubblica RTÉ e condannati dal partito unionista DUP, hanno trasformato la marginalità linguistica in un fenomeno culturale capace di ispirare una nuova generazione di giovani irlandesi. Il film, presentato al Sundance 2024, è stato definito dal regista un “viaggio anarchico dentro l’identità e la lingua irlandese”. Approfondimento Kneecap, membro band a processo a Londra per terrorismo

Il processo a Mo Chara e l’attualità del film Se sullo schermo i Kneecap appaiono come figure di riferimento di un movimento civile per i diritti linguistici, nella realtà la loro storia resta intrecciata a tensioni politiche contemporanee. Proprio in questi giorni, a Londra, il rapper Liam Óg Ó Hannaidh – alias Mo Chara – è sotto processo con l’accusa di aver esposto la bandiera di Hezbollah durante un concerto al Forum di Kentish Town nel novembre 2024. Il Guardian ha raccontato come l’udienza del 20 agosto sia stata accompagnata da manifestazioni di sostegno a Londra e a Dublino, con fan che sventolavano bandiere palestinesi e irlandesi gridando “Free Mo Chara”. La difesa ha chiesto l’annullamento del procedimento per un vizio procedurale, mentre la sentenza sulla giurisdizione è attesa per il 26 settembre.