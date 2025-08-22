I SEGRETI DI GROSSE POINTE, il mistery drama in esclusiva su Sky e NOW

Dai creatori di Good Girls, un nuovo mistery drama ambientato in un elegante sobborgo americano dove nulla è come sembra. Con Melissa Fumero, Aja Naomi King, Ben Rappaport, Annasophia Robb. Dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Un elegante quartiere di periferia. Un circolo di giardinaggio. Quattro donne all’apparenza perfette, ma unite da un segreto che potrebbe distruggere le loro vite: un omicidio di cui nessuno vuole parlare. Dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva I SEGRETI DI GROSSE POINTE , un nuovo mistery drama ambientato in un elegante sobborgo americano tranquillo solo all’apparenza, in cui il tono leggero della commedia si mescola con i toni cupi del thriller dando vita a un irresistibile mix che terrà gli spettatori con il fiato sospeso. Dietro fiori in perfetto ordine e prati curatissimi, le radici di verità oscure iniziano a marcire, mentre scandali e misfatti intrecciano i destini delle protagoniste, costrette a lottare per mantenere intatta la propria immagine.

nel cast

Nel cast Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Aja Naomi King (How to Get Away with Murder), Ben Rappaport, AnnaSophia Robb, Alexander Hodge, Nancy Travis, Matthew Davis e Felix Wolfe.

la serie

La serie, creata e scritta da Jenna Bans (Desperate Housewives, Grey’s Anatomy, Private Practice, Scandal, Good Girls) e Bill Krebs (Good Girls), vede gli stessi autori nel ruolo di co-showrunner e produttori esecutivi insieme a Casey Kyber.