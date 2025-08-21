Locked - In trappola, tutto sul thriller con Anthony Hopkin in sala

Introduzione

Locked - In trappola è il nuovo thriller di David Yarovesky che vede protagonisti gli attori Anthony Hopkins e Bill Skarsgård. Diretto da David Yarovesky, ha debutta nei cinema italiani ieri, mercoledì 20 agosto 2025, distribuito da Eagle Pictures. La pellicola dura 95 minuti ed è stata prodotta tra Stati Uniti e Canada. Appartenente al genere thriller, il cast principale comprende Anthony Hopkins, Bill Skarsgård, Michael Eklund, Gaston Morrison e Reese Alexander. Al momento è programmato in 288 sale e ha raggiunto il quarto posto al Box Office, con un incasso giornaliero di € 49.625 e 7.371 spettatori.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere di Locked - In trappola.

Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, nella clip in testa a questo articolo.