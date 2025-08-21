Locked - In trappola, tutto sul thriller con Anthony Hopkin in sala

Locked - In trappola, cosa sapere del thriller con Bill Skarsgård e Anthony Hopkin in salaCinema
Locked - In trappola è il nuovo thriller di David Yarovesky che vede protagonisti gli attori Anthony Hopkins e Bill Skarsgård. Diretto da David Yarovesky, ha debutta nei cinema italiani ieri, mercoledì 20 agosto 2025, distribuito da Eagle Pictures. La pellicola dura 95 minuti ed è stata prodotta tra Stati Uniti e Canada. Appartenente al genere thriller, il cast principale comprende Anthony Hopkins, Bill Skarsgård, Michael Eklund, Gaston Morrison e Reese Alexander. Al momento è programmato in 288 sale e ha raggiunto il quarto posto al Box Office, con un incasso giornaliero di € 49.625 e 7.371 spettatori.
Locked - In trappola, una trama di tensione e intrappolamento
La storia del film Locked - In trappola si svolge in una grande città senza nome, descritta come degradata e densamente popolata. Eddie, un uomo in difficoltà economiche, vive tra lavori precari e l’impegno quotidiano verso la figlia Sarah, che lo aspetta fuori dalla scuola.
La vicenda prende una svolta quando Eddie, dopo alcuni tentativi di furto falliti, entra in un SUV apparentemente incustodito. L’auto si rivela una trappola orchestrata da William, un personaggio misterioso che sottopone Eddie a metodi di controllo e tormento.
Il contesto narrativo
La sceneggiatura di Michael Arlen Ross colloca il thriller Locked - In trappola in un’America caratterizzata da tensioni sociali e disuguaglianze. L’ambientazione in una città non identificata conferisce al racconto un senso di universalità.
La pellicola descrive un contesto urbano segnato da criminalità, droghe e disparità, in cui le linee tra vittime e carnefici risultano sfumate.
Dal film argentino al remake americano
Locked - In trappola è il remake del film argentino 4x4, ideato da Mariano Cohn e Gastón Duprat, già adattato in Brasile (A Jaula) e in India (Dongalunnaru Jaagratha).
La versione di Yarovesky segue la medesima trama di un uomo intrappolato in un’auto trasformata in strumento di punizione. Il regista, noto per The Hive, Brightburn e Nightbooks - Racconti di paura, prosegue con il suo interesse per opere ad alto concetto narrativo.
Dentro il SUV: il fulcro della vicenda
Gran parte della narrazione del film Locked - In trappola si concentra nello spazio limitato dell’abitacolo del SUV. Eddie, interpretato da Bill Skarsgård, rimane intrappolato, mentre William, interpretato da Anthony Hopkins, dirige le azioni attraverso telecamere e sistemi di sorveglianza.
Il personaggio esercita controllo e minacce, alternando privazioni e manipolazioni psicologiche.
Il rapporto tra prigioniero e carnefice
Il contrasto tra Eddie e William costituisce l’asse drammatico del film Locked - In trappola.
William, ricco e potente, utilizza l’auto come strumento di punizione, mentre Eddie diventa il bersaglio di un sistema di potere che limita le possibilità di fuga. Le prove e le imposizioni subite delineano il confronto tra due mondi opposti.
Il cast e i personaggi
Nel film Locked - In trappola Bill Skarsgård interpreta Eddie, un padre alle prese con la precarietà e costretto a gestire situazioni difficili. Anthony Hopkins interpreta William, conferendo al personaggio una presenza autorevole e inquietante.
Completano il cast Michael Eklund, Gaston Morrison e Reese Alexander, che contribuiscono alla costruzione narrativa.
Produzione e collaborazioni
La produzione del film Locked - In trappola vede la partecipazione di Sam Raimi, con un approccio concentrato sul thriller psicologico. La pellicola è concepita per mantenere tensione costante, sfruttando l’ambiente ristretto come elemento narrativo centrale.
Le case produttrici statunitensi e canadesi hanno collaborato al progetto, in linea con il modello di opere ad alto concetto tipico di Yarovesky.
