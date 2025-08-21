Dangerous Animals, tutto sul film horror con Hassie Harrisonn

Dangerous Animals è un survival horror del 2025 scritto da Nick Lepard e diretto da Sean Byrne, che torna alla regia a dieci anni di distanza dal precedente The Devil's Candy. La produzione internazionale ha visto la collaborazione di Australia, Stati Uniti e Canada. Il progetto è stato presentato da Mister Smith Entertainment al Cannes Film Market del 2024 e le riprese sono iniziate ufficialmente il 30 maggio 2024 nel Queensland, in Australia.

Per preparare gli attori, Sean Byrne ha richiesto che alcuni membri del cast trascorressero del tempo negli acquari studiando il comportamento degli squali, per rendere più credibili le interazioni con il contesto marino. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2025, il 17 maggio, confermando l’interesse del regista australiano nel combinare tensione e originalità anche in storie ambientate in contesti già esplorati dal genere horror.