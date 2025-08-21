Dangerous Animals, tutto sul film horror con Hassie Harrisonn

Introduzione
Dangerous Animals è il nuovo horror australiano di Sean Byrne con protagonisti Hassie Harrison e Jai Courtney.
Arrivato nelle sale italiane a partire da mercoledì 20 agosto 2025, Dangerous Animals è distribuito da Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, e Blue Swan. Con una durata di 93 minuti, il lungometraggio, prodotto in Australia, Stati Uniti e Canada, rientra nel genere horror e thriller e vede nel cast principale Hassie Harrison, Josh Heuston, Rob Carlton, Ella Newton e Jai Courtney. Il film è attualmente programmato in 218 sale cinematografiche in Italia.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla pellicola dell'orrore Dangerous Animals.
Quello che devi sapere
Trama e sviluppo narrativo
Il film Dangerous Animals segue Zephyr (Hassie Harrison), giovane surfista dal carattere libero e indipendente, impegnata in viaggi solitari lungo le coste australiane alla ricerca delle onde migliori. La sua routine viene interrotta dall’incontro con Moses (Josh Heuston), un giovane locale che necessita di aiuto per avviare la propria auto. Tra i due nasce un’intesa, culminata in una notte di confidenze e vicinanza, ma Zephyr, fedele al suo spirito indipendente, riprende da sola il viaggio verso una nuova spiaggia.
La tranquillità della protagonista viene interrotta da Tucker (Jai Courtney), ex istruttore di immersioni e serial killer ossessionato dagli squali, che guida un’imbarcazione turistica. Tucker utilizza la barca per filmare le sue vittime mentre vengono divorate dagli squali, trasformando ogni omicidio in una sorta di rituale macabro. Zephyr viene catturata e portata in alto mare insieme a un’altra ragazza, costretta a osservare la morte violenta della compagna e a confrontarsi con la prospettiva di un destino simile. La vicenda si sviluppa quindi come un confronto tra l’astuzia e la resistenza di Zephyr e la pianificazione metodica di Tucker.
Il pericolo è l’uomo, l’animale più pericoloso
Nel corso del film Dangerous Animals emerge con chiarezza un elemento centrale della vicenda: il vero pericolo non proviene dalle creature marine, ma dall’essere umano. Gli squali, pur essendo presenti e temuti, assumono il ruolo di spettatori quasi neutrali, osservatori silenziosi e letali della crudeltà che si consuma sotto i loro occhi. La minaccia principale è incarnata da Tucker, la cui figura viene delineata sin dal prologo in maniera netta e ambivalente. Da un lato, il personaggio mostra una morbosa fascinazione per gli squali, considerati predatori nobili e spietati, capaci di esercitare una forza naturale incontrollabile; dall’altro, Tucker manifesta una vigliaccheria evidente, limitandosi a infliggere dolore e morte a persone incapaci di difendersi, come sottolinea più volte Zephyr durante gli eventi del film. Questa duplice natura dell’antagonista, insieme alla sua ossessione per la violenza spettacolare, contribuisce a costruire una tensione costante, rendendo l’interazione tra cacciatore e preda non solo un confronto fisico, ma anche uno scontro psicologico che mette in luce i limiti e le contraddizioni della natura umana.
Panoramica sulla produzione
Dangerous Animals è un survival horror del 2025 scritto da Nick Lepard e diretto da Sean Byrne, che torna alla regia a dieci anni di distanza dal precedente The Devil's Candy. La produzione internazionale ha visto la collaborazione di Australia, Stati Uniti e Canada. Il progetto è stato presentato da Mister Smith Entertainment al Cannes Film Market del 2024 e le riprese sono iniziate ufficialmente il 30 maggio 2024 nel Queensland, in Australia.
Per preparare gli attori, Sean Byrne ha richiesto che alcuni membri del cast trascorressero del tempo negli acquari studiando il comportamento degli squali, per rendere più credibili le interazioni con il contesto marino. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2025, il 17 maggio, confermando l’interesse del regista australiano nel combinare tensione e originalità anche in storie ambientate in contesti già esplorati dal genere horror.
Il cast e i personaggi
In Dangerous Animals Hassie Harrison interpreta Zephyr, giovane surfista alle prese con un equilibrio fragile tra indipendenza e vulnerabilità. Jai Courtney veste i panni di Tucker, serial killer carismatico e ossessionato dagli squali, mentre Josh Heuston è Moses, giovane locale che cerca di aiutare la protagonista e si impegna nella sua ricerca quando Zephyr scompare. Completa il cast Ella Newton nel ruolo di Heather e Rob Carlton, contribuendo alla costruzione di un tessuto narrativo coerente con la vicenda principale.
Temi e ambientazione
Il film Dangerous Animals intreccia il sottogenere dei film sugli squali con quello dei thriller serial killer, sviluppando una narrazione incentrata sulla sopravvivenza, il confronto tra vittima e carnefice e la manipolazione del contesto naturale da parte dell’uomo. La scelta di ambientare la storia in mare aperto, tra spiagge e barche isolate, accentua la sensazione di isolamento e claustrofobia. La tensione narrativa è alimentata anche da colpi di scena e dinamiche tra personaggi secondari, come il partner di una notte di Zephyr, che continua la ricerca della surfista.
Il film propone inoltre una riflessione implicita sul rapporto tra uomo e natura, sottolineando come gli squali diventino testimoni letali ma neutrali di comportamenti umani estremi. La violenza di Tucker, che osserva con piacere le vittime divise dagli squali, evidenzia come gli "animali pericolosi" del titolo siano in realtà gli esseri umani stessi.
Distribuzione e uscita
Dangerous Animals ha fatto il suo debutto nelle sale di Australia, Stati Uniti e Canada il 20 agosto 2025, mentre in Italia la distribuzione è affidata a Midnight Factory e Blue Swan. La pellicola è programmata in 218 sale cinematografiche, offrendo al pubblico un’esperienza intensa che fonde gli elementi classici dell’horror con quelli del thriller. Il film mantiene un ritmo narrativo serrato, riuscendo a dosare abilmente sequenze di azione con momenti di suspense e tensione psicologica, coinvolgendo lo spettatore sia sul piano emotivo che su quello visivo.
Le atmosfere claustrofobiche e l’ambientazione in mare aperto contribuiscono a un senso costante di pericolo imminente, mentre le dinamiche tra i personaggi aggiungono profondità alla vicenda, rendendo Dangerous Animals non solo un film di paura, ma anche un ritratto delle relazioni e dei conflitti che si sviluppano in situazioni estreme.
