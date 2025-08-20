Basic Instinct, Sharon Stone contro il reboot

Intervistata dallo show Today, l’attrice statunitense ha escluso il ritorno nel ruolo di Catherine Tramell nel reboot firmato Amazon: “Sono a un punto della mia vita in cui mi sono già ritirata una volta e sono già morta un paio di volte, quindi mi chiedo ‘Cosa farete? Mi ucciderete ancora? Andate avanti”
Amazon sta attualmente lavorando al reboot di Basic Instinct. Intervistata dallo show Today, Sharon Stone ha escluso la possibilità di un ritorno parlando della sua presenza nel sequel del 2006: “Se va a finire come quello a cui ho partecipato, mi chiedo chi ve lo faccia fare”.
Nessun ritorno di Sharon Stone (FOTO) nel celebre ruolo di Catherine Tramell per il reboot targato Amazon. Nel corso di un’intervista rilasciata a Today, l’attrice statunitense ha dichiarato: “Se va a finire come quello a cui ho partecipato, mi chiedo chi ve lo faccia fare. Andate avanti”.
Successivamente, l’attrice statunitense ha riflettuto sulla sua carriera: “Sono a un punto della mia vita in cui mi sono già ritirata una volta e sono già morta un paio di volte, quindi mi chiedo ‘Cosa farete? Mi ucciderete ancora?' Andate avanti”.
Sharon Stone ha proseguito: "Sono stata una persona fortunata ad avere... Ho avuto una carriera molto importante a un certo punto, negli anni '90. Credo che sarebbe giusto dire che ho praticamente dominato gli anni '90 come attrice. Mi sono fermata quando ho avuto un ictus. Ho avuto un ictus molto, molto grave e sono quasi morta. Quindi, non potevo lavorare. Quando ho riconsiderato il valore che le cose avevano per me nella vita”.
Sharon Stone ha aggiunto: “Volevo davvero avere figli e trascorrere del tempo con loro e lavoravo solo quanto bastava per sostenere la mia famiglia, ma ora i miei figli hanno lasciato il nido e sono tornata al lavoro”.
Uscito nel 1992, Basic Instinct si è rivelato un grande successo di pubblico e critica incassando oltre 350.000.000 di dollari a livello mondiale. Inoltre, la pellicola ha ottenuto due nomination agli Academy Awards: Miglior montaggio e Miglior colonna sonora. Sharon Stone ha ricevuto una candidatura come Miglior attrice in un film drammatico alla 50esima edizione dei Golden Globe. Tra le pellicole più famose dell’attrice troviamo Casinò, Basta guardare il cielo, La dea del successo e Pronti a morire.
