Mahabharata in 8K: il ritorno epico di Peter Brook sul grande schermo

Il 20 agosto torna al cinema Il Mahabharata, il capolavoro cinematografico di Peter Brook, restaurato in 8K. Realizzato grazie al lavoro di TransPerfect Media France e alla supervisione di Simon Brook, il film—tratto dall’omonimo poema epico indiano—presenta un cast internazionale di grande livello. Un’occasione imperdibile per ripercorrere guerre, etica e destino in una forma visiva straordinaria.

È ufficiale: dal 20 agosto, alcune sale italiane ospiteranno Il Mahabharata di Peter Brook in una veste completamente nuova. Il film è stato restaurato in 8K, presentato nella sua lingua originale con sottotitoli in italiano, pronto a stupire il pubblico con la sua forza visiva e narrativa.

Una rinascita tecnica di grande valore

Il restauro è firmato da Simon Brook, figlio del celebre regista e cofondatore della Brook Productions, la casa che dal 2011 si dedica alla conservazione dei grandi classici cinematografici. Il lavoro è stato realizzato in 8K, intervenendo sul negativo originale composto da ben 3.451 rulli. Presentato nella sua versione restaurata anche al Festival di Venezia 2024, il film torna, dunque, a ottobre nelle sale. L’originale, un adattamento teatrale di nove ore creato da Peter Brook insieme a Jean‑Claude Carrière, fu poi condensato in un lungometraggio di quasi tre ore, senza perdere la sua carica emotiva e simbolica.

La trama in breve

Il Mahabharata si svolge nell’antica India, allora chiamata Bharatavarsha. Racconta la rivalità tra due famiglie reali—i Pandava e i Kaurava—discendenti dai fratelli Dhritarashtra e Pandu. Il conflitto, alimentato da gelosia, avidità e tradimento, degenererà in una guerra che rischia di sconvolgere l’intero universo.

Tra i protagonisti troviamo Bruce Myers (Krishna), Vittorio Mezzogiorno (Arjuna), Yoshi Oïda (Drona), Georges Corraface (Duryodhana) e Andrzej Seweryn (Yudhishthira). Alla fine, questa versione restaurata de Il Mahabharata non è soltanto un’occasione per vedere un classico sul grande schermo: è un invito a guardare dentro il dolore e la bellezza dell’umanità, ritrovarsi nella battaglia ancestrale dei cuori e sentirsi parte di un racconto che, attraverso guerre e tradimenti, parla ancora—e forse ancor più profondamente—al nostro presente.

