Mahabharata in 8K: il ritorno epico di Peter Brook sul grande schermo

Il 20 agosto torna al cinema Il Mahabharata , il capolavoro cinematografico di Peter Brook, restaurato in 8K . Realizzato grazie al lavoro di TransPerfect Media France e alla supervisione di Simon Brook, il film—tratto dall’omonimo poema epico indiano—presenta un cast internazionale di grande livello. Un’occasione imperdibile per ripercorrere guerre, etica e destino in una forma visiva straordinaria.

È ufficiale: dal 20 agosto , alcune sale italiane ospiteranno Il Mahabharata di Peter Brook in una veste completamente nuova. Il film è stato restaurato in 8K , presentato nella sua lingua originale con sottotitoli in italiano, pronto a stupire il pubblico con la sua forza visiva e narrativa.

Il restauro è firmato da Simon Brook , figlio del celebre regista e cofondatore della Brook Productions, la casa che dal 2011 si dedica alla conservazione dei grandi classici cinematografici. Il lavoro è stato realizzato in 8K, intervenendo sul negativo originale composto da ben 3.451 rulli. Presentato nella sua versione restaurata anche al Festival di Venezia 2024, il film torna, dunque, a ottobre nelle sale. L’originale, un adattamento teatrale di nove ore creato da Peter Brook insieme a Jean‑Claude Carrière, fu poi condensato in un lungometraggio di quasi tre ore, senza perdere la sua carica emotiva e simbolica.

La trama in breve

Il Mahabharata si svolge nell’antica India, allora chiamata Bharatavarsha. Racconta la rivalità tra due famiglie reali—i Pandava e i Kaurava—discendenti dai fratelli Dhritarashtra e Pandu. Il conflitto, alimentato da gelosia, avidità e tradimento, degenererà in una guerra che rischia di sconvolgere l’intero universo.

Tra i protagonisti troviamo Bruce Myers (Krishna), Vittorio Mezzogiorno (Arjuna), Yoshi Oïda (Drona), Georges Corraface (Duryodhana) e Andrzej Seweryn (Yudhishthira). Alla fine, questa versione restaurata de Il Mahabharata non è soltanto un’occasione per vedere un classico sul grande schermo: è un invito a guardare dentro il dolore e la bellezza dell’umanità, ritrovarsi nella battaglia ancestrale dei cuori e sentirsi parte di un racconto che, attraverso guerre e tradimenti, parla ancora—e forse ancor più profondamente—al nostro presente.