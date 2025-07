L’Estranea di Paolo Strippoli: in corso le riprese tra Roma e Bari

La prima immagine ufficiale dal set

Nella foto, rilasciata in esclusiva da Propaganda Italia che trovate in testa all' articolo e realizzata da Andrea Miconi, vediamo una scena apparentemente serena: una famiglia in posa davanti a una villa sontuosa ricoperta di gelsomino, tavolo imbandito, bicchieri colmi, un cane al guinzaglio, sorrisi in controluce. Ma è proprio in quella perfezione disturbante, nella geometria elegante e nel filtro dorato, che si insinua il sospetto. Jasmine Trinca e Adriano Giannini abbracciano i due bambini con una tenerezza che ha qualcosa di posticcio, di recitato. Come se il male fosse già seduto a tavola, pronto a banchettare con loro.