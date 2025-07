100 Litri di Birra, il film di Teemu Nikki tra risate e tradizione

100 Litri di Birra, la commedia finlandese rivelazione diretta da Teemu Nikki, continua a far parlare di sé ben oltre i confini nazionali. La casa di produzione di Dennis Lehane – celebre autore di bestseller adattati per il cinema come Mystic River, Shutter Island, Gone Baby Gone e The Drop – Chi è senza colpa – ha recentemente acquisito i diritti per realizzare un remake in lingua inglese, confermando il potenziale internazionale del film.

Dopo l’anteprima italiana alla 21ª edizione del Biografilm Festival di Bologna (6-16 giugno 2025), il film è stato selezionato in importanti manifestazioni europee e internazionali, tra cui l’Emden-Norderney Filmfestival, il BIFAN – Bucheon International Fantastic Film Festival in Corea del Sud, e Europe on Screen.

Radicato nella tradizione nordica del sahti – una potente birra artigianale finlandese aromatizzata al ginepro e prodotta secondo antiche tecniche casalinghe – il film offre una commedia originale, grottesca e assolutamente fuori dagli schemi. Nikki firma una galleria di personaggi indimenticabili, trascinati in disavventure assurde e irresistibili, confermando il suo talento nel raccontare l’umano con un mix di sarcasmo, tenerezza e ironia.