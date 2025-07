Brick, trama e cast del thriller su Netflix con suspense al top

Nel film Brick, durante la discesa i protagonisti si imbattono in episodi di violenza, paranoia e morte. In un appartamento scoprono un cadavere a cui sono state amputate le mani. In un altro, emergono conflitti insanabili. Quello che all’inizio era un tentativo di collaborazione si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza, in cui ogni individuo rivela il proprio lato più oscuro. Alcuni credono che il muro sia una trappola architettata dal proprietario dell’immobile, altri sospettano che ci siano di mezzo entità aliene.