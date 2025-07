Dal luglio a settembre 2025 oltre venti appuntamenti in quattro regioni e sei città alla presenza di ospiti d’eccezione per una lunga estate di cinema che accende le piazze e i quartieri del sud. Partenza il 21 luglio a Catanzaro con "I due marescialli" di Sergio Corbucci e la partecipazione di Giuseppe Scoditti. Tra i primi ospiti annunciati: Giancarlo Commare, Donatella Finocchiaro, Luca Marinelli, i Fratelli D’Innocenzo, Anna Foglietta, Pilar Fogliati, Mariachiara Giannetta, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino

Torna Schermi Cinema Multipiazza, la rassegna cinematografica itinerante organizzata dall’associazione Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna e la collaborazione di Gianmarco Saurino, che dal 2018 trasforma i quartieri popolari e le periferie d’Italia in arene cinematografiche a cielo aperto. Dopo il successo degli anni precedenti, che avevano coinvolto le piazze e i quartieri della città di Catanzaro, per la quinta edizione il progetto si espande e allarga i propri confini, coinvolgendo quattro regioni – Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio – e toccando sei città - Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Foggia, Nicosia e Longone Sabino - per oltre venti appuntamenti gratuiti da luglio a settembre.

si parte il 21 luglio da Catanzaro

Fulcro del progetto, che negli anni ha visto crescere la qualità e la quantità dell’offerta proposta, è sempre quello di portare il grande cinema in luoghi in cui la programmazione culturale è limitata o spesso assente. Il Cine-furgone, con il suo schermo installato lateralmente, attraversa le periferie creando spazi di incontro, di formazione e di festa, con un ricco palinsesto di proiezioni, ma anche laboratori, workshop e masterclass, coinvolgendo direttamente le comunità locali e animando le piazze delle città.

Tantissimi anche quest’anno gli ospiti d’eccezione che accompagneranno le proiezioni di Schermi Cinema Multipiazza, contribuendo a trasformare ogni tappa della rassegna in un momento unico di incontro tra cinema, territorio e comunità.

La quinta edizione prenderà il via a Catanzaro con tre serate consecutive: lunedì 21 luglio, nel quartiere Gagliano, con la proiezione de I due marescialli di Sergio Corbucci e la partecipazione di Giuseppe Scoditti; martedì 22 luglio, in Viale Isonzo, con La ricerca della felicità di Gabriele Muccino introdotto da Giancarlo Commare; mercoledì 23 luglio, nel quartiere di Santa Maria, Vincenzo Nemolato presenterà la proiezione di The Departed di Martin Scorsese.

La programmazione per il mese di luglio si sposterà in Lazio a Longone Sabino per una serata realizzata in collaborazione con U Cinemittu, il cinema più piccolo d’Italia, dove domenica 27 luglio Luca Marinelli incontrerà il pubblico prima della proiezione di un classico della nostra commedia come I vitelloni di Federico Fellini. Giovedì 31 luglio il Cine-furgone approderà in Sicilia, a Nicosia, con Le sorelle Macaluso di Emma Dante alla presenza di una delle protagoniste del film, Donatella Finocchiaro.

Nel corso della lunga estate di Schermi Cinema Multipiazza 2025, saranno tanti altri i volti del cinema e della cultura che attraverseranno le piazze della rassegna, accompagnando le proiezioni e incontrando il pubblico. Tra i protagonisti già confermati Laura Adriani, Antonella Attili, i Fratelli D’Innocenzo, Anna Foglietta, Pilar Fogliati, Mariachiara Giannetta, N.A.I.P., Filippo Luna, Davide Manca, Pierpaolo Spollon, Giuseppe Spata, Gianmarco Saurino, Giacomo Triglia, e altri ospiti ancora da annunciare.

Si conferma per la quinta edizione la collaborazione con MUBI, piattaforma globale di streaming, distribuzione e produzione cinematografica, che andrà ad arricchire la programmazione di alcuni degli appuntamenti in cartellone con le proiezioni dei cinque cortometraggi finalisti ai David di Donatello 2025, disponibili in esclusiva su MUBI: Domenica sera di Matteo Tortone, La confessione di Nicola Sorcinelli, La ragazza di Praga di Andree Lucini, Majonezë di Giulia Grandinetti, The Eggregores' Theory di Andrea Gatopoulos.

Il calendario completo con tutte le date, gli ospiti e le proiezioni sarà disponibile a breve sui canali ufficiali della rassegna.