Lucca Film Festival for Future, candidature aperte fino al 31 luglio

Il Concorso, In collaborazione Con Sofidel, è riservato a giovani registi e filmmaker per portare la sostenibilità al cinema. Per il terzo anno, una selezione di 10 cortometraggi da tutto il mondo dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e sociale

Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, è nuovamente sponsor del Lucca Film Festival - la cui edizione 2025 si terrà dal 20 al 28 settembre - e, in particolare, della terza edizione di Lucca Film Festival for Future, il concorso internazionale riservato ai cortometraggi che trattano tematiche legate alla salvaguardia del futuro sia dal punto di vista ambientale sia sociale.

Un concorso aperto agli Under 35 Giovani registi e filmmaker da tutto il mondo (fino a 35 anni) possono candidare la propria opera entro giovedì 31 luglio 2025, iscrivendosi sulle piattaforme Filmfreeway e Festhome oppure inviando il link della propria opera all’indirizzo: future@luccafilmfestival.it. I cortometraggi (con durata massima di 29 minuti, in anteprima per l’Italia e realizzati non prima del 2023) dovranno trattare le seguenti tematiche: salvaguardia dell’ambiente, temi socialmente rilevanti e nuove generazioni. Sarà anche data una particolare attenzione ai corti che rifletteranno sul tema: “The Value of History to Build the Future”.