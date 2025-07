Dedalus, cosa sapere sul film che è lo "Squid Game all’italiana"

In una dichiarazione rilasciata all’agenzia Adnkronos, Gianluca Manzetti descrive il progetto come “il nostro Squid Game all’italiana”, sottolineando l’intenzione di mantenere un’identità culturale precisa, popolata da personaggi “grotteschi, colorati e anche abbastanza strampalati”. Secondo il regista, è proprio in questa italianità caricaturale che si trova un ritratto autentico della nostra società.

Con la consapevolezza di essere nato nell’epoca digitale, Luka Zunic – che interpreta Michele, un giovane calciatore travolto dal successo – racconta il suo personaggio come simbolo di un’intera generazione che ottiene tutto troppo in fretta: fama, denaro, esposizione mediatica. “Questo – afferma – porta all’appiattimento emotivo, alla noia, all’incapacità di apprezzare le piccole cose”. Michele è una figura costruita anche sull’ispirazione di icone mediatiche come David Beckham e Mario Balotelli.