The End, trama e cast del film con Tilda Swinton al cinema da oggi

The End è un film apocalittico che nasconde sottoterra - letteralmente - la catastrofe limitandosi a mostrarne le conseguenze su un'umanità annientata che prova a vivere negando la gravità del problema che ha portato alla fine della Terra (in questo, il presupposto satirico è a monte ma non viene eccessivamente sviluppato nella scrittura).

La pellicola include diverse sequenze musicali - svelate anche nel trailer in testa a questa scheda - che, tuttavia, non pretendono di trasformare l'opera in un musical vero e proprio.

Le parti cantate sembrano collocate nel lungometraggio come contrappunto musicale che contribuisce ad accrescere l'effetto straniante di un dramma familiare che si sviluppa in un universo chiaramente claustrofobico.

Le dinamiche tossiche di una famiglia alto borghese sono il centro della narrazione. Sotto questo profilo, il film potrebbe essere ambientato ben prima della catastrofe globale che è quella, senza tempo, di un gruppo di individui costretti a vivere insieme eppure slegati, estranei e spersonalizzati, al punto da non avere neppure un nome nella storia.