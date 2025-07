Di là dal fiume e tra gli alberi, esce il film con Matilda De Angelis

La regista Paula Ortiz con il suo film Di là dal fiume e tra gli alberi mette in scena l’opera di Ernest Hemingway mantenendo intatta l’atmosfera sospesa e riflessiva del testo originale. Le riprese si svolgono in una Venezia deserta, segnata dalla pandemia da Covid-19, un dettaglio visivo che imprime al film un senso di irrealtà e isolamento. La scelta di ambientare la vicenda in una città vuota, spogliata dal turismo e animata solo da poche comparse, accentua la solitudine esistenziale del protagonista e rafforza il senso di sospensione che attraversa tutta la pellicola.

Pur rispettando la collocazione storica del romanzo — ambientato nel secondo dopoguerra — il film introduce alcuni elementi anacronistici che, seppur evidenti, non compromettono la coerenza emotiva della narrazione.