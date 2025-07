Capi di Stato in fuga, tutto sulla commedia action con Cena e Elba

Divertente, adrenalinico, scritto e diretto per mantenere per tutta la durata un ritmo serratissimo, Capi di Stato in fuga piacerà moltissimo ai fan delle commedie action vecchio stile.

Il film è una buddy comedy con due protagonisti fenomenali che dominano la scena fisicamente e col loro carisma.

Già dal trailer della pellicola (in testa a questa scheda) è evidente che l'alchimia tra le due star principali del titolo è l'ingrediente essenziale della riuscita, entrambi pieni d'energia per le scene di combattimento acrobatico che, naturalmente, in una storia come questa non possono mancare.

Il regista Ilya Naishuller, ha diretto in precedenza Hardcore! e Io non sono nessuno. Questo film è scritto da Harrison Query che ha alcuni altri lavori in uscita anche per la tv.