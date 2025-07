Lecco Film Fest 2025: ecco il programma, gli ospiti e gli eventi

Sarà la memoria, intesa come rilettura del passato attraverso il cinema e la narrazione, il cuore pulsante della sesta edizione del Lecco Film Fest, in programma dal 3 al 6 luglio 2025 nella suggestiva cornice del Lago di Como. Annunciata ufficialmente presso la sede di Confindustria Lecco e Sondrio, la manifestazione vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione tra cui Mario Martone, Ottavia Piccolo, Silvio Soldini, Filippo Scotti, Barbara Chichiarelli, Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, Nicoletta Romanoff, Federica Luna Vincenti, Andrea Pallaoro e Davide “Boosta” Dileo.

La tavola rotonda "C’è ancora domani per la critica?" coinvolgerà dieci giovani critici per discutere il futuro della professione tra crisi dell’editoria e nuove tecnologie. Tornano inoltre i progetti formativi "Nuovi Talenti LAB", con una masterclass del maestro Vittorio Storaro, e il corso di scrittura per cinema dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio.

Il festival offre un fitto programma con oltre venti eventi in quattro giorni, undici proiezioni e due percorsi formativi, trasformando Lecco in un laboratorio culturale e cinematografico.

Una sinergia culturale e sociale

Marco Campanari, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, ha evidenziato come il festival rappresenti un impegno concreto per lo sviluppo culturale del territorio. Mons. Davide Milani, Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, ha invitato a vivere l’evento come «un atto di comunione intorno a storie capaci di custodire memoria e speranza». Simona Piazza, Vicesindaco di Lecco, ha ribadito l’importanza della manifestazione come spazio di dialogo e inclusione, mentre Mauro Piazza, Sottosegretario di Regione Lombardia, ha sottolineato il valore culturale e sociale del festival, definendolo un punto di riferimento regionale.

Tra cinema, riflessioni e incontri, Lecco si appresta così a vivere giorni memorabili all'insegna della settima arte.

Per maggiori informazioni e programma completo: www.leccofilmfest.it.