Si è svolta con grande successo presso la Sala Cinema ANICA di Roma, alla presenza di un ricco pubblico di ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo, la presentazione di T.O.F. – Two Old Friends , cortometraggio scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Buzzanca e Stefano Scaramuzzino .

In una casa di riposo fuori dal tempo, due uomini anziani – uno poco convinto di essere Batman, l’altro certo di essere “il Joker” – danno vita a un confronto surreale che oscilla tra memoria perduta, follia lucida e nostalgie eroiche. Uno indossa un vestito giallo ocra e balla con un bastone come una majorette; l’altro legge con stupore di essere stato un tempo il Cavaliere Oscuro. Ma niente è come sembra. Con battute taglienti, momenti assurdi e una realtà che si frantuma come una prima edizione di Moby Dick, l’incontro degenera in una tragicommedia esplosiva. Sono davvero i nemici leggendari che hanno incendiato Gotham o solo due attori dimenticati che hanno perso la parte... e forse anche il senno?

T.O.F. – Two Old Friends affronta il tema dell’identità e della memoria con una profondità toccante: cosa resta di noi quando i ricordi svaniscono? E se il mito, il ruolo di eroe o di nemico, fosse solo una maschera per affrontare la paura del tempo? Il corto interroga il senso stesso dell’essere, mescolando cultura pop e riflessione esistenziale, e ci ricorda che il vero superpotere – quello che ci tiene vivi – è forse la capacità di sognare ancora, anche quando il sipario sembra calato…

Oltre all’intero cast ad eccezione di Francesca Nunzi, assente giustificata, hanno preso parte alla proiezione il Senatore Antonio Razzi affiancato dalla moglie Maria Jesùs Fernàndez, il doppiatore Marco Benvenuto, Maria Antonietta Spadorcia, vice direttore del TG2, gli agenti cinematografici Cristina Caremoli e Fabrizio Perrone, il produttore Luigi de Filippis, il talentuoso direttore della fotografia Marko Carbone, la nota organizzatrice di produzione Sabina Pariante, i registi Alessio Liguori (Il viaggio leggendario), Ronald Russo (Abisso nero) e Roberto Di Vito (Bianco), gli attori Ester Vinci (I leoni di Sicilia di Paolo Genovese), Antonio Santagati (Indelebili di Simone Valentini), Claudio Scaramuzzino (Monarch di Stefano Scaramuzzino) e Armando Puccio (Governance – Il prezzo del potere di Michael Zampino).

Accompagnano T.O.F. – Two Old Friends le musiche di Michele Mele, che, con un intervento speciale di Martufello, formano un’ironia sonora che si intreccia alla malinconia. La fotografia che gioca con luci calde e tagli di ombra netti, evocando un’atmosfera sospesa tra sogno e ricordo, è a cura di Matteo De Angelis, mentre il montaggio è di Ginevra Iuorio, il trucco di Clara Hopf, i costumi di Antonella Balsamo e le scenografie di Salvatore Fucilla, che ha trasformato una vera RSA in un set di un teatro onirico.

Un ringraziamento speciale da parte dei due registi a Rossella Mercurio, responsabile della sala Anica.