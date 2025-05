Professione Press Agent: Manuale per comunicare il cinema

Scritto da Pierluigi Manzo, il libro svela i retroscena di un lavoro sempre più richiesto. Un Manuale pratico per chi decide di affacciarsi ad una professione sempre più centrale nel panorama televisivo e cinematografico, perchè, come dice l'autore "Dopo l’era Lucherini non siamo spariti, anzi, siamo più vivi e vitali che mai, un ingranaggio fondamentale nella fabbrica dello spettacolo e del suo star system. Anche se non tutti sanno chi siamo"

È in libreria “Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza. Comunicare cinema, fiction e star tra errori, aneddoti e successi” il primo libro in Italia sulla comunicazione dello spettacolo, edito da Les Flâneurs Edizioni.

Chi è e cosa fa un press agent? Pierluigi Manzo, ufficio stampa per cinema e tv da oltre vent’anni, ci porta nel suo mondo, fatto di flash, telecamere, set cinematografici e copertine, per raccontarci, con ironia e leggerezza, come si promuove un film, una serie TV e come si gestisce l’immagine delle stelle del piccolo e grande schermo. Attraverso esempi pratici, ricordi, considerazioni, l’autore prova a tracciare una metodologia di lavoro per questa professione, spiegando, ad esempio, come scrivere un comunicato stampa, gestire un’intervista, un red carpet o una conferenza e trovare le strategie migliori per conquistare gli spazi sui media.

Consigli su come rapportarsi sia con i giornalisti che con gli artisti, come comportarsi nelle situazioni più complesse e gestire il proprio self control, rispettare certe regole, per la maggior parte non scritte e imparare pian piano i “trucchi del mestiere”. Insomma, come districarsi e sopravvivere nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo, in cui si mescola la finzione scenica di un film o di uno show con le singole realtà di chi ci lavora, che alterna le logiche aziendali con quelle della “fabbrica dei sogni”. Il libro è stato presentato in anteprima nazionale al RIFF - Riviera International Film Festival di Sestri Levante (GE)