Serata di cinema e grandi emozioni Venerdì 9 Maggio 2025 presso la Sala Cinema Anica di Roma, dove alla presenza di un ricchissimo pubblico di ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo, è stato proiettato in anteprima il docufilm Nel nome dell'odio, produzione Freak-O-Rama scritta, prodotta e diretta da Federico Caddeo.

Un docufilm che racconta nel dettaglio la storia di Teste rasate, cult movie del cinema sociale italiano diretto nel 1993 da Claudio Fragasso su sceneggiatura della compagna di vita Rossella Drudi, scomparsa il 19 Febbraio 2025, così ricordata dall’autore di Palermo Milano solo andata: “Nel nome dell’odio è dedicato a Rossella Drudi, compagna e mia grande collaboratrice. Il nostro sodalizio è cominciato più di cinquant’anni fa e ha portato come risultato tutta una serie di film inizialmente solo di genere, per lo più girati all’estero, poi ad un secondo esordio, quello dei lungometraggi realizzati in Italia, dei quali il primo fu proprio Teste rasate. Sono profondamente grato a Federico per aver realizzato questo bellissimo documentario, che ne ripercorre la lavorazione e tutto l’excursus, rievocando oltretutto il periodo di uscita in cui, specialmente a Roma, si era sviluppato il fenomeno dei naziskin. Un documentario che inoltre celebra nel modo migliore Rossella, la quale, oltre ad essere sceneggiatrice del film, si documentò in maniera diretta sul fenomeno”.