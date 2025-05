In uscita sui grandi schermi di tutta Italia il 23 Maggio 2025, in concomitanza con la Giornata della Legalità per sottolineare il forte messaggio civile del film e il tributo a tutte le voci che, nel silenzio, hanno scelto di non tacere, Il lungometraggio prevede un'affluenza record alla sua prima proiezione nel capoluogo etneo, dove tre sale cinematografiche hanno già registrato il sold out di prevendite nella stessa serata

Parte con un clamoroso tutto esaurito il tour di anteprime de Il capo del mondo, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Salvo Campisano, distribuito da Green Film S.r.l. e co-prodotto da Geko Film Production S.r.l..

In uscita sui grandi schermi di tutta Italia il 23 Maggio 2025, in concomitanza con la Giornata della Legalità per sottolineare il forte messaggio civile del film e il tributo a tutte le voci che, nel silenzio, hanno scelto di non tacere, Il capo del mondo prevedrà un'affluenza record alla sua prima proiezione nel capoluogo etneo, dove tre sale cinematografiche hanno già registrato il sold out di prevendite nella stessa serata.

La risposta del pubblico è stata entusiasta: la prima sala da quattrocentonovantasette posti è andata esaurita in poche ore, costringendo il cinema ad aprirne rapidamente una seconda, anch’essa riempita in tempo record. La richiesta travolgente ha infine portato all’apertura di una terza sala, anch’essa prossima al tutto esaurito. In totale, oltre mille spettatori assisteranno all’evento in un solo giorno, sancendo un esordio trionfale per il film.