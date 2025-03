Jasmine Mooney, l'attrice detenuta 12 giorni al confine col Messico

L'attrice canadese ha denunciato condizioni disumane e un trattamento degradante. L'incidente ha rischiato di innescare una crisi diplomatica tra Canada e Stati Uniti

Jasmine Mooney, attrice canadese di 35 anni, famosa per il ruolo di Jackie in American Pie Presents: The Book of Love, sarebbe stata trattenuta per quasi due settimane dalle autorità dell’immigrazione statunitense.

Condizioni Disumane L'attrice ha raccontato di essere stata rinchiusa in una cella di cemento sovraffollata, senza luce naturale, dove era costretta a dormire su una stuoia senza coperte né cuscino. "Mi hanno messa in prigione. Ho dovuto dormire su una stuoia senza coperte e senza cuscini. Con un foglio di alluminio avvolto sul mio corpo come un cadavere", ha dichiarato alla KGTV 10 di San Diego. La madre dell'attrice, Alexis Eagles, ha aggiunto che l'accesso ai bagni era limitato e che la figlia veniva ammanettata e incatenata durante i trasferimenti. Approfondimento Quante persone sono state espulse dagli Usa negli ultimi 10 anni