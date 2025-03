Flow - Un mondo da salvare, il film d’animazione che ha vinto l'Oscar

Introduzione

L’animazione indipendente ha trovato un nuovo punto di riferimento con Flow – Un mondo da salvare, il film diretto dal lettone Gints Zilbalodis che ha conquistato gli Oscar, sorprendendo il pubblico e la critica.

La pellicola si è aggiudicata il premio come Miglior Film d’Animazione agli Oscar 2025. Si tratta di un trionfo storico per la Lettonia, che per la prima volta ha visto un suo film non solo candidato, ma perfino premiato dall’Academy.

Ma cosa rende Flow un'opera così speciale? La sua storia avvincente, le scelte artistiche del regista e il successo internazionale hanno trasformato questo piccolo gioiello dell’animazione indipendente in un fenomeno globale.

Per adesso, in Italia non c’è nessun servizio di streaming che abbia la disponibilità di Flow - Un mondo da salvare, anche se il trionfo agli Oscar farà sì che il titolo arrivi molto presto anche nel nostro Paese. Infatti Flow sarà disponibile a partire dal prossimo 6 marzo sulle principali piattaforme, tra cui Prime Video, Apple Tv+, Google Tv, Youtube, Timvision, Infinity e Chili, grazie a CG Entertainment e a Teodora Film.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Flow – Un mondo da salvare. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.