Flow, il trailer italiano del film alla Festa del Cinema di Roma

Il video (che potete guardare nella clip in alto, posta in testa a questo articolo) anticipa ciò che vedremo nell'attesissima animazione innovativa dedicata alla natura, pellicola che Indiewire ha definito come “il film d’animazione sulla natura più innovativo dai tempi di Bambi”.

Già dato da Variety tra i favoriti nella corsa all’Oscar, il nuovo trailer in lingua italiana di Flow – Un mondo da salvare fa ulteriormente capire quanta poesia, amore e vita ci sia in questo preannunciato capolavoro d’animazione, qualcosa in grado di rinverdire i fasti di Bambi, appunto.



E non soltanto Indiewire ha osannato l’opera: anche un’altra importantissima voce della settima arte, stavolta non una testata giornalistica ma un protagonista super attivo, ha speso parole d’encomio nei riguardi di Flow. Stiamo parlando di Guillermo del Toro, che ha ammesso di essere rimasto “senza fiato” dopo la visione di quello che lui stesso ha incoronato come “il futuro dell’animazione”.



Il film d’animazione di Gints Zilbalodis sarà presentato in anteprima italiana al festival Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2024 e sarà tra i film protagonisti del Lucca Comics & Games.

Dopo aver incantato il Festival di Cannes e conquistato quattro premi ad Annecy, Flow arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 7 novembre 2024.



