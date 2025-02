Due emisferi, trama e cast del film Netflix basato su una storia vera

Bàrbara è una mamma speciale di un bambino, Lucca, nato con una grave paralisi cerebrale, una patologia che spinge lei e l'intera famiglia a ricercare nuove soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita del bambino.

Da quando Lucca è venuto al mondo, il bambino è il centro della vita di Bàrbara, una giovane donna che non si arrende ai pareri dei medici che fin dal primo momento vedono ben poche speranze per il futuro del ragazzo.

Un giorno la donna viene a conoscenza di una cura sperimentale che potrebbe avere qualche effetto su Lucca. Il trattamento viene eseguito in India, attraverso un dispositivo di risonanza magnetica.

Lo scetticismo e le difficoltà economiche non fermano la donna che spinge suo marito ad intraprendere il lungo viaggio con tutta la famiglia dal Messico, dove inizia la storia, fino in India, Paese dove i protagonisti sperimenteranno solidarietà e umanità e che, infine, restituirà loro la speranza.