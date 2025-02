LIMONOV, il biopic su Eduard Limonov arriva in esclusiva su Sky

Tratto dal best seller di Emmanuel Carrère, il film di Kirill Serebrennikov è un'opera intensa che esplora le molte sfaccettature di un uomo che ha fatto della sua vita una continua sfida al sistema e alla convenzione. In esclusiva dal 9 febbraio su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.