Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola, cosa sapere

Presentato in anteprima alla scorsa Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, il film in onda su Rai 3 martedì 4 febbraio prende ispirazione dell'opera letteraria" Napoli solo andata… Il mio lungo viaggio" di Mario Merola e Geo Nocchetti

Icona di un genere tradizionale reso popolare grazie alle tante pellicole interpretate negli anni Settanta e Ottanta, Mario Merola è stato un figlio del popolo . Ma è stato (e continua a essere) anche il simbolo di Napoli , emblema della cultura e della musica napoletana in tutto il mondo.

Diretto da Massimo Ferrari, il documentario Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola va in onda su Rai 3 martedì 4 febbraio , in prima serata.

Le parole del regista

Intervistato dal Messaggero, Massimo Ferrari ha raccontato il "suo" Mario Merola. "Mario Merola è stato un grande artista e un grande personaggio, tale che per raccontarlo bisogna innanzitutto entrare nel suo mondo", ha spiegato. Bisogna entrare in ciò che ha rappresentato e rappresenta per il suo popolo. Un popolo che ha Napoli nel cuore, ma che vive un po' dovunque, dagli Stati Uniti all’Australia.

Del resto, Mario Merola riuscì a fare della canzone napoletana un patrimonio nazionale, e della sceneggiata un vero e proprio genere cinematografico.