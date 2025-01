Oggi inizia il Capodanno cinese, ecco 6 film in cui è protagonista

Introduzione

Oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, incomincia il Capodanno cinese. Nella tradizione asiatica, viene chiamato "festa di primavera" o "capodanno lunisolare", o "capodanno agricolo", mentre in Occidente generalmente è conosciuto come “capodanno cinese”, appunto.

Si tratta di una delle più importanti festività tradizionali cinesi, in assoluto le più sentite da parte della popolazione della Cina. Celebra l'inizio del nuovo anno, secondo il calendario cinese.

Trattandosi di una ricorrenza così importante per la cultura cinese, non poteva certo mancare nelle pellicole cinematografiche. E infatti in moltissimi titoli è largamente presente, sia in quelli ambientati su suolo cinese sia in quelli le cui location si trovano al di fuori del Paese che ha dato i natali al Capodanno cinese. Entrambe le titologie accolgono spesso e volentieri scene in cui questa festività è grande protagonista.

Sono soprattutto lungometraggi i cui personaggi e attori fanno parte della cultura cinese, come per esempio Everything Everywhere All At Once, il film del 2022 diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti insieme come il duo di registi "Daniels”, e che vanta un cast d’eccezione, tra cui Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis e James Hong. Questa pellicola ha ottenuto un incredibile successo, aggiudicandosi nel 2023 sette premi Oscar su undici nomination. Tra questi, spicca il riconoscimento a Michelle Yeoh come miglior attrice, rendendola la prima asiatica a vincere in questa categoria e la prima artista malese a ottenere un Academy Award. Oltre agli Oscar, ha conquistato numerosi altri premi prestigiosi, tra cui due Golden Globe, un BAFTA, cinque Critics' Choice Awards, quattro SAG Awards e sette Independent Spirit Awards. Inoltre, ha trionfato nei principali riconoscimenti assegnati dalle associazioni di settore, vincendo i Directors Guild of America Award, i Producers Guild of America Awards, i Screen Actors Guild Awards e i Writers Guild of America Award.

Ma non soltanto il capolavoro dei sopracitati "Daniels" è degno di nota: da Il drago dei desideri (Wish Dragon), film d'animazione del 2021 diretto da Chris Appelhans e prodotto dalla Sony Pictures Animation, fino al cult movie Grosso guaio a Chinatown (Big Trouble in Little China) del 1986 diretto da John Carpenter e con Kurt Russell nei panni di Jack Burton, scopriamo di seguito le pellicole perfette da guardare fin da oggi per celebrare il Capodanno cinese.