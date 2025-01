Companion, il film horror in uscita al cinema che mixa più generi

Introduzione

L’attesissimo film horror Companion sta per arrivare nelle sale cinematografiche: l'uscita sarà il 30 gennaio 2025, data in cui moltissimi fan del genere dell'orrore si sono dati appuntamento al cinema per non perdersi uno dei film più atteso dell'anno, capace di unire in modo innovativo generi cinematografici diversi.

Dopo il clamoroso successo di Barbarian, l’horror rivelazione del 2022, il team creativo di quel cult torna con Companion, un thriller satirico dall’alto impatto concettuale che ridefinisce le regole del genere cinematografico del thriller.

La pellicola, che vede come protagonisti la promettente Sophie Thatcher (ormai affermatasi come una delle “scream queen” più amate) e l’esperto Jack Quaid, mescola temi esistenzialisti a un’acuta riflessione sull’umanità e la tecnologia, portando gli spettatori in un viaggio emozionante e pieno di sorprese.

Diretto da Drew Hancock, qui al suo audace debutto sul grande schermo, e interpretato da un cast stellare composto da alcuni dei talenti emergenti più promettenti della Gen Z, Companion è senza dubbio il film da vedere nel 2025.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questo film che di certo appagherà i palati di tantissimi amanti del genere da brivido. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film Companion nel video che trovate in testa a questo articolo, nella clip posta in alto.