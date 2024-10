Companion, il teaser trailer e cosa sapere sul film con Jack Quaid

Il thriller fantascientifico Companion è prodotto da Zach Cregger, firma dell'horror Barbarian. Una pellicola che, positivamente elogiata dalla critica, ha registrato nel 2022 un enorme successo al botteghino.

Nonostante la produzione sia cominciata da oltre un anno, di Compaion si sa però molto poco. L'intero suo cast e il team di produzione hanno saputo tener segreto ogni dettaglio. Fino ad oggi, con la pubblicazione del teaser trailer.

Una strana storia d'amore

Il teaser trailer di Companion mostra una storia d'amore tra millennials. O, almeno, questo è ciò che vuole far credere. Sulle note di I Only Have Eyes for You dei Flamingos, incuriorisce lo spettatore dicendo che - il film - proviene dallo studio che ci ha regalato Le pagine della nostra vita. Ma è un inganno: Companion è tutto fuorché un film sdolcinato.

Sophie Thatcher, star della serie tv Yellowjackets, interpreta una donna "corteggiata" da un Jack Quaid che sorride in modo inquietante, mentre le punta addosso una pistola. In una scena, Thatcher è incatenata a una poltrona, con Quaid che la imbocca. In un'altra, viene inseguita e poi trascinata verso la foresta per una caviglia. Ma la si vede anche pugnalare al collo qualcuno, tener la mano sulla fiamma di una candela fino a che il suo braccio prende fuoco.

"Nel momento in cui i nostri occhi si sono incrociati, c'è stata una scintilla", dice la sua voce fuori campo, mentre il suo maglione viene avvolto dalle fiamme.

Per saperne di più bisogna attendere l'uscita al cinema, il 10 gennaio 2025. O, perlomeno, la pubblicazione di nuovi trailer.