Città d'asfalto, il film con Sean Penn e Tye Sheridan esce al cinema

La pellicola Città d'asfalto è stata presentata in anteprima mondiale il 18 maggio 2023 in concorso al prestigioso 76º Festival di Cannes, dove ha ricevuto recensioni contrastanti ma un forte riconoscimento per la sua intensità visiva e le performance dei protagonisti.

Inizialmente, la distribuzione negli Stati Uniti era affidata a Open Road Films. Tuttavia, nel gennaio 2024 il film è stato acquisito da Vertical e Roadside Attractions, che lo hanno rinominato Asphalt City (mentre inizialmente il film avrebbe dovuto intitolarsi Black Flies, esattamente come il titolo originale del romanzo di Shannon Burke da cui è tratto) e ne hanno pianificato l’uscita nei cinema americani per il 29 marzo 2024. In Italia, invece, è Vertice 360 a distribuirlo a partire dal 23 gennaio 2025, mantenendo il titolo tradotto Città d'asfalto.